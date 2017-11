Študent 17 mesiacov dokumentoval svoju premenu z muža na ženu. Po viac ako roku dostala svoje vysnívané telo a našla aj lásku

Väčšina z nás si nedokáže predstaviť pocity, ktoré musia zažívať ľudia narodení v nesprávnom tele. Ak sa tvoja vlastná myseľ cíti ako žena, ale ty si sa narodil do tela muža, potom v dnešnej dobe našťastie existujú spôsoby, ako sa dostať do správneho tela a netrvá to ani desiatky rokov. Jeden študent z amerického štátu Ohio pridal na portál Imgur pod prezývkou Selgal viac ako tri desiatky svojich fotografií, ktoré perfektne zachytávajú pomalú, ale úspešnú premenu z muža na ženu, pričom jej strojcom bola hormonálna terapia.

Selgal sa vydal na dráhu premeny ešte v 16-tich rokoch a aj keď celý proces nebol ani zďaleka jednoduchý a stretával sa aj s negatívnymi reakciami ľudí, jeho blízki aj kamaráti ho podržali a on je dnes šťastnejší ako kedykoľvek predtým. Vďaka hormonálnej terapii mu do tela pribudla hromada estrogénu a anti-androgénov, čo malo za následok aktivovanie aj sekundárnych pohlavných znakov, ktoré však v puberte zostali v pozadí. Pri hormonálnej terapii sa ženám zmenšujú aj genitálie, zväčšujú sa prsia, zmenšuje sa objem svalov a obmedzuje sa aj rast brady a fúzov, čo Selgal privítal a ako na záver svojho príbehu dodal, dnes má svoje vysnívané telo a aj priateľa, ktorého ľúbi najviac na svete. Prečo by sme mu preto mali upierať šťastie?

