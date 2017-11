Čo je to hormón šťastia a ako funguje v našom tele? Sérotonín jednoducho potrebuje každý z nás

Je to síce veľmi zjednodušene povedané, no bez sérotonínu by sme mali stále zlú náladu. Ide totižto o hormón, ktorý pozitívne ovplyvňuje naše správanie, city a emócie. Len ťažko by sme sa bez neho nasmiali a bez nálady sa človeku skrátka nič nechce. Sérotonín má výrazný vplyv na naše každodenné pocity. Všeobecne prispieva k celkovému pocitu spokojnosti, a preto ho aj nazývame hormónom šťastia.