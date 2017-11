Webová stránka OMGYes vzdeláva ženy, ako dosiahnuť lepší orgazmus. Podľa Emmy Watson to stojí za to

Webová stránka s názvom OMGYes vzdeláva ženy, ako mať lepší orgazmus. OMGYes tvrdí, že spája múdrosti viac ako 2 000 žien vo veku 18 až 95 rokov, ako aj najnovšie poznatky vedy o sexualite. Odhaľuje rôzne techniky, ktoré by mali zlepšiť sexuálny život žien. Pozornosť webovej stránky sa výrazne zvýšila potom, čo Emma Watson oznámila, že je jedna z predplatiteľov.

Herečka a veľvyslankyňa OSN povedala feministickej ikone Glorii Steinemovej o stránke počas rozhovoru v Emmanuel centre v Londýne: "Kamarátka mi povedala o webovej stránke s názvom OMGYes, ktorá sa venuje ženskej sexualite a orgazmu. Kiež by to tu bolo už dlhšiu dobu. Je to drahé predplatné, ale stojí to za to."

Stránka pôsobí priamo v prehliadači telefónu, tabletu alebo počítaču, teda nejde o mobilnú aplikáciu. Vyžaduje jednorázovú platbu 59 € (teraz za akciovú cenu 39 €) a obsahuje 62 krátkych videí, rovnako ako aj 11 ďalších špeciálnych videí.

Ide o simulačné videá, ktoré pôsobia ako sprievodcovia. Užívateľom umožňujú precvičiť si rôzne techniky na obrazovke ešte predtým, ako to budú môcť vyskúšať na vlastnej koži. Cieľom kontroverzného projektu je informovať záujemcov o 12 kľúčových metódach, vrátane rytmusu, súdržnosti, stupňovania či dokonca ako dosiahnuť niekoľkonásobný orgazmus.

Spoločnosť tvrdí, že zhruba polovica užívateľov tejto stránky sú ženy, zatiaľ čo druhá polovica sú prekvapivo muži alebo dvojice. Dodáva, že páry, ktoré sa neustále snažia hľadať nové spôsoby a techniky, majú päťkrát väčšiu pravdepodobnosť, že budú šťastnejší vo svojich vzťahoch. Taktiež je 12-krát väčšia šanca, že sú obaja sexuálne spokojní.

Za zaujímavým projektom stoja dvaja priatelia Lydia Daniller a Rob Perkins. Stretli sa na univerzite a počas rozhovoru o sexe zistili, ako výrazne je téma sexuálnej rozkoše žien v spoločnosti tabu. Ich tím sa skladá zo skupiny výskumníkov, filmových produkčných, inžinierov, pedagógov a sexuológov. Pevne veria, že prostredníctvom webovej stránky sa tabu okolo sexuality žien konečne vytratí.

Podľa tímu OMGYes je toho naozaj veľa, čo zostalo nevypovedané a neznáme. "To všetko kvôli tabu, ktoré veríme, bude v priebehu niekoľkých desaťročí vyzerať absurdne, rovnako ako orálny sex v roku 1950 a v súčasnosti aj napríklad homosexualita. Chceme, aby sme urýchlili túto evolúciu v spoločnosti," uviedla webová stránka v rámci svojej kampane.

Spoľahlivými, overenými faktami a špecifickými technikami, názormi, príbehmi a skúsenosťami sa snažia túto problematiku vyriešiť. Výskum spoločnosti bol zameraný na všeobecné správanie ľudí, resp. koľko percent ľudí masturbuje alebo používa vibrátory. Skúmali aj sex z biologického hľadiska, čo sa deje vo vnútri tela počas pohlavného styku a orgazmu. Skutočné techniky podľa dvojice zakladateľov neboli jednoducho doposiaľ preskúmané a špecifikované. Prečo?

"Veľké inštitúcie, ktoré vykonávajú rôzne prieskumy, majú zvyčajne viacero veľmi konzervatívnych priaznivcov. Pre nich sú záležitosti spojené s potešením žien stále príliš tabu a skrátka je im nepríjemné poskytnúť konkrétne odpovede."

S cieľom rozvíjať konkrétne metódy OMGYes tvrdí, že absolvovali viac ako 1000 intenzívnych a intímnych rozhovorov so ženami po celých Spojených štátoch. Mali možnosť vyspovedať aj 1000 žien z reprezentatívnej skupiny v spolupráci s výskumníkmi na Indiana University a inštitúte The Kinsey, neziskovou organizáciou, ktorá je zameraná na výskum okolo sexu, pohlavia a reprodukcie.