Múzeum v Indonézii muselo odstrániť voskovú figurínu Hitlera. Ľudia si pri nej robili usmiate selfie

Aj napriek hrôzam, ktoré spôsobil, je pre niektorých mladých senzáciou. Svet totiž pohoršila situácia z indonézskeho múzea De Mata. V rámci výstavy slávnych osobností z celého sveta, v niektorých prípadoch však skôr neslávne známych, tam nechýbala ani figurína Adolfa Hitlera v životnej veľkosti. Navyše, Hitlera naaranžovali pred plátno zobrazujúce bránu koncentračného tábora.

Už len nápad vystaviť v múzeu figurínu Hitlera vyvolalo medzinárodné pobúrenie, samotné múzeum sa však bráni, že jeho cieľom bolo len vzdelávať. Lenže mladí ľudia to pochopili celkom inak. Pri figuríne si totiž robili s voskovým Hitlerom veselé selfíčka, a to už rozzúrilo židovských aj ľudskoprávnych aktivistov.

A museum in Indonesia has a wax figure of Hitler and tourists like to take pictures with him. pic.twitter.com/W47hS5PLde — Lord Molyneaux (@Lord_Molyneaux) 12. listopadu 2017

Len pred pár rokmi pritom zarezonovala správa o mladej Američanke Breanne Mitchellovej. Selfie mánia ju pohltila natoľko, že sa odfotila pred koncentračným táborom aj so širokým úsmevom na perách. Za to si vyslúžila obrovskú vlnu kritiky aj nenávistných odkazov. No zdá sa, že ľudia sú nepooučiteľní a úsmev na tvári im dokáže vyčariť aj selfíčko so šialeným diktátorom Hitlerom. BBC dokonca informovalo, že istá skupinka mladých chlapcov pózovala pri Hitlerovi v oranžovom oblečení a predvádzala nacistický pozdrav.

#Indonesia : Museum official says wax #Hitler “is one of the favorite for our visitors to take selfies with” https://t.co/c5xLWOMSAV pic.twitter.com/Odf2ZiJpep — Chris (@Chris_A10_USA) 12. listopadu 2017

Podľa kritikov bola táto výstava urážkou miliónov Židov, ktorí zomreli vo vyhladzovacích táboroch. Múzeum sa bráni tým, že žiadny z návštevníkov sa vraj doteraz nesťažoval. Sochu Hiltera tam vystavovali už od roku 2014, no teraz ju museli po kritike odstrániť. Ani to však nezmaže opovrhnutie, aké táto výstava a to, čo návštevníci v múzeu vystrájali, zanechala. „Len ťažko nájsť slová, aké odporené to je,“ vyhlásil Rabbi Abraham Cooper zo židovskej medzinárodnej organizácie Stredisko Simona Wiesenthala.