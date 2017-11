Doposiaľ nikto nezistil, ako zomreli. Okolo záhadných smrtí je dodnes veľa nezodpovedaných otázok

V minulosti boli neobjasnené viaceré prípady úmrtí, a to aj pri významných osobnostiach, ako bola napríklad princezná Diana či zavraždený americký prezident John F. Kennedy. Zaujímavé a naozaj mysteriózne prípady sa týkajú aj "obyčajných" ľudí a dodnes je na ne veľa nezodpovedaných otázok. Spočiatku kauzy vyzerali ako bežná smrť, no pri vyšetrovaní polícia zistila viacero ťažko vysvetliteľných okolností. Pozri si tie najzáhadnejšie úmrtia v histórii ľudstva, pri ktorých ani v súčasnosti nie je známy vinník či bližšie informácie o tom, ako a prečo zomreli.

Philip Shue

16. apríla v roku 2003 54-ročný plukovník Philip Shue išiel ráno do práce zo svojho domu v Texase. O dve hodiny neskôr bol nájdený mŕtvy vo svojom aute. Spočiatku to vyzeralo ako autonehoda, Shue sedel na strane vodiča, bol pripútaný bezpečnostným pásom a utrpel fatálne poranenia hlavy. Bol na mieste mŕtvy.

Po príchode polície na miesto nehody boli objavené bizarné a zvláštne okolnosti. Tričko, ktoré mal oblečené, bolo roztrhnuté a na jeho prsiach mal 6 centimetrovú reznú ranu. V blízkosti rany sa nachádzalo aj najmenej 5 škrabancov. Obe bradavky boli odstránené s chirurgickou presnosťou. Jeden z prstov na ľavej ruke bol amputovaný a jeho ľavé ucho bolo odrezané na kosť. Na oboch jeho zápästiach a členkoch bola lepiaca páska.

Súdny lekár uviedol ako príčinu smrti samovraždu, pretože Shue trpel depresiami a stavmi úzkosti. Dr. Vincent Di Maio po vykonanej pitve dospel k zisteniu, že v tele obete boli stopy lidokaínu - anestetika, ktoré signalizovalo, že Philip po aplikovaní nemal cítiť žiadnu bolesť. Liek si mal pomocou injekcie vstreknúť do bradaviek a do oblasti pŕs.

Podľa svetoznámeho patológa Dr. Cyrila Wechta, ktorý skúmal pitevnú správu za základe priania manželky Shua, je zaujímavé, že neboli nájdené žiadne známky injekcií na jeho tele a hladina lidokaínu nebola dostatočne vysoká na to, aby pociťoval úľavu od bolesti. Oficiálny záver prípadu vyvracia aj fakt, že na lepiacej páske neboli nájdené jeho otlačky prstov.

Jeho ex-manželka Nancy bola veľmi rýchlo v prípade podozrivá z dôvodu životného poistenia bývalého manžela v hodnote jedného milióna dolárov, na ktoré mala po rozvode právo. Okrem toho mal niekto údajne poslať plukovníkovi list, kde dotyčný vyhlasuje, že sa posnaží, aby ho niekto zabil. Tento list však mal Shue napísať sám, pretože trpel depresívnym, paranoidným a samovražedným zmýšľaním.

Ďalšou zaujímavosťou je, že Nancy je certifikovaná sexuálna terapeutka, ktorá študovala sadomasochizmus. Keď bola požiadaná o absolvovanie detektora lži, odmietla. Spočiatku bol prípad uzatvorený ako samovražda, no o 5 rokov súd prípad znovu otvoril ako vraždu. Dodnes však za túto smrť plukovníka nebol nikto potrestaný.

Ron Gillispie a circlevillské listy

V roku 1976 začali obyvatelia Circleville dostávať výhražné a urážlivé listy. Anonymný autor poznal veľa podrobností z ich osobného života a tvrdil, že osoby už dlhšiu dobu sleduje. Pečiatky boli z neďalekého Columbusu bez spiatočnej adresy. Najhrozivejšie listy smerovali Mary Gillispie, ktorá pracovala ako miestna vodička školského autobusu. V prvom liste bola obvinená, že má pomer so správcom školy.

Spočiatku list ukryla pred svojím manželom Ronom, aby nebol znepokojený, no začala dostávať ďalšie hrozivejšie a nenávistnejšie listy. V liste sa písalo: "Viem, kde bývaš. Pozoroval som tvoj dom a viem, že máš deti. Nie je to vtip. Prosím, ber to vážne."

Krátko na to, ako sa začali šíriť reči o nemanželskom vzťahu Mary, začal listy dostávať aj jej muž Ron. V jednom z nich bolo napísané: "Gillispie, mal si dva týždne a stále si nič neurobil. Donúť ju priznať sa a informuj školskú radu. Ak nie, správu zverejním na CBS, plagátoch a billboardoch, kým pravda nevyjde na povrch."

Listy podľa všetkého musel písať niekto blízky rodine. Mary a Ron sa tak zišli so svojimi blízkymi vrátane Ronovej sestry a jej manžela Paula Freshoura, aby diskutovali o možných podozrivých. Od tej doby listy na chvíľu prestali prichádzať.

Ron obdržal 17. augusta telefonát, ktorý ho veľmi rozzúril. Muž okamžite odišiel z domu, nasadol do auta vyzbrojený pištoľou. Nikdy sa však už domov nevrátil. Niekto ho vytlačil z cesty a utrpel smrteľné následky pri autonehode. Pred smrťou ešte stihol jedenkrát vystreliť zo svojej zbrane.

Po Ronovej smrti Mary a správca školy priznali pomer, ale tvrdili, že si spolu začali až po tom, čo začali prichádzať listy. Mary naďalej pracovala ako vodička autobusu, až kým jedného dňa nevidela na ceste urážlivý nápis na jej osobu. Rozhnevaná vystúpila, aby ho z tabule odstránila, no bola tam nastražená pasca s pištoľou, ale nevystrelila. Sériové číslo zbrane síce bolo odstránené, no polícii sa podarilo vypátrať jej majiteľa.

Veľkým prekvapením bolo zistenie, že zbraň bola registrovaná na Paula, manžela Ronovej sestry. Paul tvrdil, že je nevinný, no aj tak bol odsúdený na 7 až 25 rokov. Všetci členovia rodiny si vydýchli, pretože vedeli, že keď je Paul vo väzení, listy konečne prestanú dostávať.

No listy prichádzali ďalej a jeden z nich bol aj pre Paula: "Kedy konečne pochopíš, že sa nedostaneš von? Povedal som ti to pred dvoma rokmi. Keď to na teba našijeme, ostaneš tam. Počúvaš ma vôbec?"

Nakoniec bol Paul v roku 1994 prepustený na podmienku. Až do roku 2012 tvrdil, že je nevinný. No do dnešného dňa niekto nezistil, kto stál za úmrtím Rona Gillispieho a kto písal všetky tieto listy.

Zigmund Adamski

56-ročný baník Zigmund Adamski sa 6. júna 1980 rozhodol ísť na krátku prechádzku do potravín. Odvtedy však zmizol a bol nezvestný 5 dní. Jeho telo bolo nájdené o 15:45 poobede na asi 4-metrovej kope uhlia iba pár kilometrov od mesta, kde býval. Vlastník uhoľnej bane však povedal, že o 11:00, v čase, keď prišiel na miesto, tam Zigmundovo telo ešte nebolo.

Na miesto činu dorazila polícia asi o 15 minút neskôr a z prvého pohľadu usúdila, že zomrel na srdcový infarkt. V priebehu vyšetrovania sa však začali objavovať záhadné skutočnosti. Zigmund ležal na kope uhlia tvárou dole a v okolí neboli žiadne stopy, ktoré by naznačovali, že na vrchol vyšiel sám. Vyzeralo to, ako by niekto telo na dané miesto položil zvrchu.

Bol hladko oholený aj napriek tomu, že bol 5 dní nezvestný. Ďalšou zvláštnosťou bolo aj oblečenie, chýbala mu košeľa, peňaženka a hodinky. Spôsob, akým bol oblečený a ako mal zaviazané šnúrky nasvedčoval, že to robil niekto, kto pravdepodobne nevedel, ako to má spraviť.

Kabát mal oblečený naopak, na krku mal popáleniny a zvláštnu neidentifikovateľnú gélovú hmotu. Podľa súdneho lekára Adamski zomrel medzi 11-tou ráno a 13-tou poobede. Popáleniny boli približne dva dni staré a ako príčinu smrti určil infarkt. Podľa ďalších zistení mala u Zigmunda bývať manželka jedného z členov rodiny.

Rôzni zástupcovia UFO prípadov veria, že ho uniesli mimozemšťania, mohol to byť aj naštvaný člen rodiny alebo naozaj zomrel na srdcový infarkt 5 dní po tom, čo zmizol. Okolo smrti Zigmunda Adamskeho však ostáva veľa nezodpovedaných otázok.

Dr. Gilbert Bogle a Margaret Chandlerová

Na Silvestra roku 1962 Margaret a Gilbert tesne po polnoci odišli z novoročnej párty. Nasledujúce ráno si istý okoloidúci pri rieke Lane Cove v Sydney všimol muža ležiaceho na zemi, no myslel si, že ide o spiaceho bezdomovca. O hodinu neskôr sa vracal aj s kamarátom, pričom zbadali stále nehybné telo, no malo už tmavomodrú tvár. Rozhodli sa zavolať políciu.

Telo Gilberta bolo nájdené tvárou nadol a mal oblečené iba tričko, topánky a ponožky. Bolo zakryté od krku po pás kusom koberca a jeho nohavice a kabát boli položené na vrchu. Telo Margaret bolo nájdené iba pár metrov ďalej. Ležala na chrbte s čiastočne stiahnutou podprsenkou a šatami. Jej chodidlá a kolená boli zašpinené od blata a v jej blízkosti sa našiel aj pár mužských trenírok. Taktiež bolo zakryté, no tentokrát kartónovými krabicami. Všade okolo tiel boli zvratky a stolica.

Polícia predpovedala, že išlo o akýsi druh otravy, no po toxikologickom rozbore a pitve boli všetky výsledky negatívne. Brala do úvahy aj iné príčiny, ako napríklad uštipnutie jedovatým hmyzom a telá dokonca skúmali na prítomnosť radiácie. Neboli nájdené však žiadne nové okolnosti. Keďže Bogle mal manželku a Chandlerová manžela, špekulovalo sa, či nemohlo ísť o pomstu jedného z nich.

Manželka Gilberta však tvrdila, že o pomere s Margaret nevedela. Manžel Chandlerovej uviedol, že mali spoločnú dohodu a mohli mať popri manželstve ďalších partnerov. Gilberta dokonca poznal, pretože spolupracovali vo vedecko-priemyslelnej organizácii na výskume a dokonca mali údajne pracovať na tajnom vojenskom projekte.

Pre nedostatok dôkazov však nikto doposiaľ nebol obvinený a odsúdený. Existuje viacero hypotéz a jedna z nich tvrdí, že obaja zomreli následkom otravy sírovodíkom. Tento plyn sa mal hromadiť v bahne z chemikálií, ktoré tamojšia firma vypúšťala do rieky. Je možné, že plyn dvojicu postupne otrávil a keď si uvedomili, že sa niečo deje, bolo už neskoro. Stále je však nejasné, kto a prečo telá po ich smrti prikryl.