Počas manželstva mal 6 mileniek a svoju prvú dcéru nikdy v živote nevidel. Einsteinov život bol naozaj zaujímavý

Nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Po sformulovaní všeobecnej teórie relativity sa stal známym po celom svete a taktiež významne prispel k rozvoju kozmológie, kvantovej a štatistickej mechaniky. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku je aj v súčasnosti synonymom vysokej inteligencie a génia. V roku 1999 ho dokonca časopis Time zvolil za Osobnosť storočia. Na jeho počesť bol po ňom pomenovaný aj chemický prvok - einsteinium a planétka 2001 Einstein.

Počas svojho života sa stal ikonou masovej kultúry, miloval ženy a výstredné oblečenie. Do dejín vošiel aj svojím nenapodobiteľným úšesom. Vedecký i laický svet síce o ňom veľa vie, no niektoré fakty sú stále menej známe, ako napríklad že mal dcéru, ktorú nikdy nevidel. Jej matka bola prvá manželka Einsteina, Srbka Mileva Marićová. S vedcom sa spoznala na polytechnickej univerzite v Zürichu, kde obaja študovali. Po poslednom semestri sa spoločne vybrali na výlet do Álp nad jazero Como, pričom údajne malo ísť o najromantickejšie a najšťastnejšie dni v ich vzťahu.

Mileva to napísala aj v liste priateľke Helene Savićovej: „Pohľad na studenú bielu nekonečnosť spôsobil, že mi po chrbte behali zimomriavky, a tak som sa silno túlila k svojmu milovanému, zababušenému v šáloch. Bola som šťastná, lebo vtedy som ho mala iba pre seba a najmä som videla, že aj on je rovnako šťastný.“

V Alpách otehotnela, čo jej skomplikovalo situáciu a nemohla absolvovať záverečné skúšky a následne získať doktorát. Odcestovala k rodičom do Srbska a po ťažkom pôrode sa v roku 1902 narodila dcéra Lieserl. Einstein sa v tom čase usiloval získať miesto vo švajčiarskom patentovom úrade v Berne a keďže bol štátny úradník, musel mať nepoškvrnenú povesť. Nemohol si dovoliť mať nemanželské dieťa a pravdepodobne práve preto musela Lieserl zmiznúť z jeho života.

Nie je doteraz jasné, aký osud čakal prvú dcéru Alberta Einsteina. Jedna z hypotéz hovorí, že Lieserl dali na adopciu, iná, že umrela ako malé dieťa na šarlach. No jedno je isté, Einstein svoju dcéru nikdy v živote nevidel. Po svadbe s Milevou mali ešte dvoch synov. Počas šťastného obdobia však vedec vyhlásil: "Potrebujem svoju ženu. Ona rieši všetky matematické problémy." No v roku 1919 sa nakoniec rozviedli a krátko na to sa Einstein oženil so svojou sesternicou Elsou Löwenthalovou.

Einstein miloval ženy a ich srdcia si vedel aj získať

Viac ako 1 400 súkromných listov Alberta Einsteina zverejnila v roku 2006 Hebrejská univerzita. Išlo najmä o korešpondenciu medzi Einsteinom a členmi rodiny v rozpätí rokov 1912 až 1955. Získala ich od jeho nevlastnej dcéry Margot, ktorá bola zároveň správkyňou vedcových pozostalostí pod podmienkou, že môžu byť zverejnené najskôr dvadsať rokov po jej smrti. Margot zomrela v roku 1986.

Po prečítaní listov sa dostali na povrch zaujímavé skutočnosti, ktoré ukázali veľkého fyzika v novom svetle. Einstein mal totižto počas manželstva s Elsou až 6 mileniek. Zaujímavosťou je, že niektoré z nich opisuje v listoch pre Margot, o iných sa zmieňuje priamo svojej vlastnej manželke. Einsteinova manželka pravdepodobne nebola z činov svojho manžela nadšená, no z listov nevyplýva, že by ich považovala za hrozbu pre ich spoločný vzťah.

Viera a Boh podľa Einsteina

Kontroverzný nebol Albert Einstein iba v rámci vzťahov, ale aj vo vyjadreniach o svojej viere. Pred niekoľkými rokmi bol v rámci internetovej aukcii na Ebay-i predaný jeden z listov vedca za 3 milióny dolárov (viac ako 2,5 milióna €). V ňom v roku 1954, teda rok pred smrťou, napísal filozofovi Ericovi Gutkindovi: „Boh nie je pre mňa ničím viac ako výrazom a výtvorom ľudskej slabosti a Biblia je zborníkom síce ušľachtilých, ale dosť primitívnych a detinských legiend. Žiadna interpretácia nezávisle od toho, aká je prenikavá, na tom nemôže nič zmeniť.“

Ide zrejme o najpriamejší výrok na tému viery, no je vhodné dodať, že takýto priamy na otázku existencie Boha nebol vždy. Sú známe aj jeho predchádzajúce vyjadrenia, ktoré sú ale oveľa menej jednoznačné. Pri príležitosti svojich 50. narodenín povedal: „Nie som ateista. Našu situáciu prirovnám k dieťaťu, ktoré vchádza do obrovskej knižnice. Sú v nej uložené knihy napísané v mnohých jazykoch. Dieťa vie, že niekto musel napísať tie knihy, no nevie, kto a ako. Nerozumie jazykom, v ktorých boli knihy napísané. Dieťa iba tuší tajomný poriadok v obsahu kníh, no nevie, čo to je. Taký, zdá sa mi, je vzťah aj tej najinteligentnejšej ľudskej bytosti k Bohu.“

Tajomstvo jeho jedinečného účesu

Albert Einstein nebol celosvetovo známy iba kvôli svojim geniálnym objavom. Mal netradičný štýl obliekania a preslávil ho aj nevšedný účes. Málokto však vie, že Einsteinove "háro" nebolo vôbec dielom náhody. Práve naopak. Imidž šedivých vlasov bol veľmi dôkladne premyslený, aby sa stal aj súčasťou samotného Einsteina. Za účesom stojí jeho dlhoročná priateľka Johanna Fantová, pôvodom česká Židovka.

V tom čase vlastnila vďaka rodičom salón určený len pre významné osobnosti žijúce a pôsobiace v Prahe. Pamätná tabuľa s reliéfom hlavy Alberta Einsteina je dodnes umiestnená na Staromestskom námestí 15 v Prahe na dome č. 551 s českým a anglickým textom:

"V tomto dome U jednorožca v salóne Berty Fantovej v rokoch 1911 až 1912 hrával na husle a stretával sa tu s priateľmi, spisovateľmi Maxom Brodom a Franzom Kafkom, profesor teoretickej fyziky na pražskej univerzite, tvorca teórie relativity, nositeľ Nobelovej ceny Albert Einstein."

Fantová sa postupom času stala blízkou priateľkou vedca a veľmi dbala na jeho mediálny obraz. Práve Johanna bola skutočným tvorcom legendárneho účesu. No Einstein bol výstredný aj vo viacerých smeroch, napríklad nenosil ponožky. Aj pri návšteve Bieleho domu, kde ho čakal prezident Spojených štátov, prišiel v čiernych poltopánkach naboso.

Aké boli Einsteinove posledné slová pred smrťou?

Na konci života Albert Einstein trpel pre problémy s brušnou aortou a postupne sa začal sťažovať na neznesiteľné bolesti po celom tele. Boli natoľko silné, že v kúpeľni stratil vedomie a následne ho okamžite previezli do nemocnice v Princetone v americkom štáte New Jersey.

Deň po kolapse prišiel Einsteina navštíviť jeho syn Hans. Hovorili o jeho poslednej vedeckej práci a o politike. Po Hansovom odchode zostala pri vedcovi ošetrovateľka a podľa jej svedectva Einstein tesne pred smrťou veľa rozprával. Ošetrovateľka ho síce veľmi pozorne a trpezlivo počúvala, no nerozumela mu ani slovo. Einstein totiž celý čas hovoril po nemecky. Zomrel 18. apríla 1955 vo veku 76 rokov.

Slávny fyzik sa netajil tým, že jeho telo by malo byť po smrti spopolnené. Údajne jednému zo svojich priateľov povedal: „Moje telo musí byť spálené, aby ľudia nešliapali po mojich kostiach.“ A tak sa aj stalo, jeho popol rozsypali nad riekou Delaware.

Mozog mal prezradiť tajomstvo jeho génia

Celé telo vedca však nebolo spopolnené. Niekoľko hodín po jeho smrti patológ Thomas Stoltz Harvey vybral z Einsteinovej hlavy mozog a uchoval ho vo formalíne ešte pred samotnou kremáciou. Dodnes nie je známe, či mal na to súhlas rodiny. Harvey dúfal, že vedcov mozog prezradí tajomstvo jeho génia. Spočiatku bol objekt precízne fotografovaný a rozdelený na 246 častí. Tie boli následne rozčlenené na 2 000 vzoriek tak, aby sa dali skúmať pod mikroskopom. Eisteinov mozog skúmali najmenej osemnásti vedci z celého sveta.

Na danú tému bolo publikovaných niekoľko vedeckých prác a bádania patológov potvrdili, že Einstein mal veľmi nezvyčajnú štruktúru v porovnaní s mozgami bežných smrteľníkov.