Zašitie do somára, vtlačenie do suda či zožranie divými sviňami. Toto sú najbrutálnejšie techniky mučenia v antickom Ríme 

Neslobodný človek - otrok, v úplnom vlastníctve inej osoby, tzv. otrokára bol v minulosti bežnou záležitosťou. Išlo o predovšetkým dočasného, doživotného alebo dedičného pracovníka. V antickom Ríme platilo všeobecné pravidlo, že otrokov bolo povolené mučiť. Nezmyselné zvyky dokonca odporúčali, aby namiesto slobodného muža obvineného z trestného činu mučili jeho otroka.

Už starovekí Gréci a Rimania využívali mučenie ako aj nástroj vypočúvania. Metódy sa líšili, Rimania mali ukrižovanie, Židia ukameňovanie a Egypťania nechávali obete umrieť v púšti. Vynaliezavosť rímskej elity pri týraní mužov a žien potvrdzujú aj nasledujúce riadky a procesy trestania obetí boli časom zdokonalené. Podľa Rimanov smrť nebola trestom, ale vykúpením. Práve mučenie sa považovalo za náležitú odplatu za zločiny a smrť mohla nastať až po určitej dávke bolesti a utrpenia.

Platilo pravidlo, že čím bol človek v spoločnosti vyššie postavený, tým mohol zabíjať a mučiť viac ľudí bez následkov. Napríklad cisár mohol potrestať kohokoľvek chcel. Generál mohol zabiť poručíka, ten zase radových občanov. Akékoľvek obmeny v spoločenskom rebríčku boli zakázané. Bežným trestom bola napríklad verejná kastrácia či ukrižovanie. No kreativita Rimanom v minulosti rozhodne nechýbala. Pozri si tie najnechutnejšie metódy mučenia v antickom Ríme.

Zašitie do somára

Nezvyčajná a zároveň veľmi krutá forma mučenia pochádza práve zo starého Ríma. Počas prípravy zabili somára, jeho brucho rozrezali a následne odstránili vnútornosti. Obvinený bol prinútený vyzliecť sa a strčili ho do brucha zvieraťa. Je zrejmé, čo nasledovalo ďalej - brucho zašili a nechali iba malý otvor pre hlavu ako prevenciu pred zadusením. Telo mŕtveho somára ďalej nechali na slnku, kým sa nezačalo rozkladať. Živá obeť tak bola uväznená aj s rozpadávajúcim sa zvieraťom. Supy a červy si samozrejme prišli na svoje a smrť obetí tohto typu mučenia bola veľmi krutá a pomalá.

Zožraný divými sviňami

Gregor I. alebo Gregor Veľký praktizoval toto ohavné mučenie na mladých ženách v Heliopolise, ktoré bolo pod rímskou vládou. Ťažko povedať, čo pápeža viedlo k ohavným praktikám, no celý proces začínal podhodením panny gladiátorom. Mladú ženu po viacnásobnom znásilnení verejne vyzliekli, rozrezali jej brucho a vybrali jej vnútornosti. Do jej tela vložili hrsť jačmeňa, opäť ju zašili a nechali divým sviniam, ktoré zohavené telo roztrhali a zožrali.

Vtlačenie do suda

Mučenie je predovšetkým zamerané na dlhú a bolestivú smrť a pribitie do suda rozhodne nie je výnimkou. Počas vlády rímskeho cisára Domiciána boli terčom mučenia kresťania. Proces spočíval v pomazaní kresťana medom a mliekom, obeť následne zatvorili do suda a násilne kŕmili jedlom, ktoré bolo napadnuté parazitmi. Cudzopasné organizmy tak hodovali na vnútorných orgánoch obete a postupne vnútri suda telo hnilo. Po zhruba dvoch týždňoch obeť nakoniec zomrela a stala sa mučeníkom kresťanského náboženstva. Jedná sa o jeden z najodpornejších spôsobov mučenia v histórii ľudstva.

Zožraný cez brucho

Kati často pri svojom výkone používali zvieratá. Vyhladované zviera ako napríklad potkana, psa či mačku umiestnili do malého kotla. Ten potom upevnili k bruchu obete, pričom kat držal plameň pri dne kotla. Vnútro sa tak úplne rozhorúčilo a zviera sa v panike snažilo utiecť. Existovala iba jediná úniková cesta - prehrýzť sa do brucha obžalovaného.

Pochovanie zaživa

Cisár Nero nastúpil na trón už ako 17-ročný a je známy svojou krutosťou. Mal v obľube pochovávať ľudí zaživa a zavraždil svoju matku Agrippinu, ktorej vďačil za svoj cisársky titul. Taktiež dal zabiť svoju prvú ženu a ďalšie milenky. Trest pochovania zaživa bol vykonávaný výhradne na pannách, ktoré porušili sľub čistoty. Pre príklad Nero znásilnil kňažku Rubriu a za jej previnenie ju dal uväzniť, resp. pochovať v malej jaskyni, kde ju nechal vyhladovať na smrť. Podporoval aj proces kopania vlastného hrobu. Do neho umiestnili kôl, obvineného zviazali a hodili do hrobu. Ak bol jeho zločin menej závažný, spravili to tak, aby mu kôl prebodol srdce. V prípade, že išlo o ohavný zločin, kôl ho iba smrteľne zranil. Odsúdený následne umieral v neznesiteľných bolestiach, kým ho nezakopali a nepochovali zaživa.

Kôš plný včiel

Jedna z ďalších bizarných foriem mučenia spočívala v natlačení obete do veľkého pleteného koša. Ten následne zdvihli do koruny stromu, na ktorom bol veľký a stále aktívny úľ. Včely sa rýchlo rozhnevali a človeka vo vnútri koša ubodali na smrť. Cieľom mala byť čo najdlhšia smrť obvineného, no objavili sa aj prípady, kedy obeť mučenia zomrela pomerne rýchlo kvôli alergii.



Ukrižovanie

Starí Rimania milovali ukrižovanie. Stalo sa aj primárnou metódou mučenia a takýmto spôsobom zabili nespočetne veľa ľudí. Ukrižovanie však nezahŕňalo iba pribitie obžalovaného na kríž. Niekedy bola obeť vyzlečená, hlavu mala zakrytú a bol zviazaná dole hlavou na stĺpe či kríži. Následne bola bičovaná až do usmrtenia. V prípade, že obvinený vydržal a nezomrel, nasledovalo pribitie rúk a nôh o konštrukciu. Takto obeť nechali pomaly zomrieť alebo im niekedy zlomili nohy, aby urýchlili smrť. Metódy sa líšili od katov a nikdy nebol stanovený presný postup ukrižovania.