Čo by sa stalo, keby boli ženy fyzicky zdatnejšie ako muži? Muži by sa pravdepodobne stali primárnymi opatrovateľmi

Mužská dominancia je výrazná nielen v súkromnom, ale aj pracovnom živote. V minulosti dokonca istá právnička naschvál zvýšila svoj pracovný stôl, aby jej 150 centimetrová výška nebola tak nápadná a vždy sa postarala o to, aby pracovný obed či večera bola dopredu zaplatená z jej účtu. Takýmto spôsobom obmedzila rozdiel medzi pohlaviami v jednoduchých a každodenných situáciach veľmi prirodzeným spôsobom. Ťažko zhodnotiť, ako by muži vnímali výšku ženy za normálnych okolností a ako by celkovo vyzerala spoločnosť, ak by fyzické vlastnosti boli vyrovnané alebo by ženy boli vyššie a silnejšie ako muži.

Výskumníci a experti na pohlavia zdieľali názory na tento zaujímavý myšlienkový experiment. Je veľmi nepravdepodobné, že by podobná situácia naozaj nastala, no špekulácia odborníkov na danú tému približuje, ako sa základne črty mužov a žien transformujú v reálnom svete, ako aj postavenie, situácie a názory, ktoré dnes mnoho ľudí považuje za samozrejmosť.

Je dôležité zdôrazniť, že v prípade väčšiny živočíšnych druhov, od hmyzu až po žaby, je jeden zo základných rozdielov fakt, že samice sú za normálnych okolností väčšie ako samce, pretože majú za úlohu nosiť stovky až tisíce vajec vnútri ich tiel. Väčšina suchozemských stavovcov vrátane ľudí sú výnimkou tohto pravidla. Samice dorastajú zhruba do takej istej veľkosti, pričom v určitom štádiu života prepnú do reprodukčného režimu, kedy sa zameriavajú skôr na produkciu tuku ako na svaly a kosti. Muži naopak energiu sústredia do vlastností ako veľkosť a sila, aby mohli čo najlepšie súťažiť o opačné pohlavie, a to aj v prípade ľudí.

V súčasnosti sú fyzické rozdiely mužov a žien čoraz menej intenzívnejšie, aj čo sa týka napríklad športu, no existujú stále základné parametre a odlišnosti, ktoré sú dané a známe už tisícročia. Stále muži ostávajú v priemere väčší a mocnejší, pričom ich kostra váži omnoho viac a majú o 40% väčšiu silu v hornej časti tela a o 33% v dolnej časti tela v porovnaní s opačným pohlavím. Na to, aby mohli byť ženy silnejšie, by v prvom rade potrebovali väčšie kosti, ktoré následne vedia podporiť aj mohutnejšie svaly.

Takéto výrazné zmeny by museli byť sprevádzané zvýšením testosterónu a ďalších hormónov v ženskom tele. Pravdepodobne by to viedlo k zmene statusu žien a muži by sa stali primárnymi detskými opatrovateľmi. Ak by ku takejto zmene došlo v dôsledku zvýšenia testosterónu, boli by zrejmé aj negatívne účinky pre rozvoj ženských reprodukčných funkcií. "Žili by sme v matriarchálnej spoločnosti, kde by vládli ženy a muži by sa starali o deti," hovorí Daphne Fairbairn, profesorka biológie na Univerzite v Kalifornii.

Väčšia sila u žien by mohla priniesť aj psychické následky u mužov, pretože sú na tento fakt jednoducho navyknutí, bez ohľadu na to, či svaly používajú na dennej báze alebo nie. Štúdia vedená Michaelom Bangom Petersenom, profesorom na Univerzite Aarhus tvrdí, že muži so silnejšou vrchnou časťou tela uprednostňujú politické postupy, ktoré predovšetkým vyhovujú im.Takisto fyzicky silnejší jedinci požadujú aj väčší podiel prostriedkov pre seba, či už je to u ľudí či zvierat. Mocnejší a väčší muži podľa Petersena uprednostňujú hierarchiu a sú náchylní k súťaživosti.

Každopádne môžeme byť radi za prirodzený výber charakteristických čŕt oboch pohlaví. "Muži nie sú násilnejší, pretože sú silnejší, ale sú silnejší preto, pretože museli byť násilnejší a agresívnejší počas evolučnej histórie, ktorá zmenila mužskú psychológiu všetkými možnými spôsobmi," skonštatoval profesor. Ženy majú stále, samozrejme, podobné vlastnosti ako muži, napríklad ctižiadostivosť či náchylnosť k hnevu. No už dávno neplatí nadradenosť mužov v spoločnosti v oblasti zárobku, úspechov a výsledkov. Sú stále viac nezávislé a dokonca aj technológie napomáhajú znižovať rozdiely medzi pohlaviami aj v historicky mužských odvetviach, ako sú výroba či armáda.

Je prirodzene dané, že vo všeobecnosti majú muži väčšiu kapacitu fyzickej sily. Keď ženy začali súťažiť s mužmi v oblastiach, ktoré boli doposiaľ pre ne vylúčené, muži sa radi stiahli do sveta, kde na fyzickej sile a veľkosti záleží ešte viac, pretože ide o odvetvia, kde si budú aj naďalej udržovať náskok pred ženami. Podľa odborníka by tento fakt mohol dopomôcť vysvetliť aj rast popularity amerického futbalu, boxu, MMA a ďalších bojových športov. Posadnutosť gladiátorského zmýšľania typu "áno, žena môže mať lepšiu prácu ako ja, môže zarábať viac peňazí, mohla by mi byť dokonca aj šéfkou, ale žiadna z nich nevie hrať futbal" začína byť prevažne americkým fenoménom.

Ak by boli ženy silnejšie, automaticky by to znamenalo pokles mužského násilia a obťažovania. To však neznamená, že teraz sú ženy neškodné. Až 19% mužov tvrdí, že boli napadnuté ženou aspoň raz. V prípadne lesbického vzťahu, minimálne 17% lesbičiek nahlásilo domáce násilie. Veľmi častá debata je aj ohľadom pozícií v zamestnaní, kde muži sú prevažne na vyšších pozíciach, aj keď v súčasnosti je to stále zriedkavejším pravidlom.

Odborníčka Daphne Fairbairn sa domnieva, že dominantnosť mužov by mala byť stále zachovaná a Boh jednoducho takýmto spôsobom zariadil spoločnosť. Ženy sú podľa nej príliš emocionálne na to, aby slúžili pri moci, aj keď to do istej miery narúša nemecká kancelárka Angela Merkelová, no vždy sa nájdu výnimky. "Nie je to dané faktami, je to jednoducho zariadené mužskou nadradenosťou." dodáva profesorka. Aj napriek silnejšiemu a vplyvnejšiemu postaveniu žien v súčasnosti sú tu stále mužské odvetvia, ktoré pravdepodobne ženy nikdy neprelomia.