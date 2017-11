Kam investujú vplyvní a bohatí ľudia? Nové informácie odhaľujú prepojenie významných osobností s daňovými rajmi

Ako vplyvní a veľmi bohatí ľudia tajne investujú obrovské sumy v daňových rajoch, priblížila nová rozsiahla databáza uniknutých finančných dokumentov. Dokumenty nazvané Paradise Papers zverejnila organizácia s názvom Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov a je predovšetkým zameraná na amerických klientov. Na zozname sa nachádzajú informácie aj o súkromnom majetku britskej kráľovnej Alžbety II.

Jedna z kontroverzných informácií je aj zistenie podielu amerického ministra obchodu Wilbura Rossa vo firme obchodujúcej s ruskými občanmi, ktorí sú na americkom sankčnom zozname. Databáza obsahuje 13,4 milióna dokumentov pochádzajúcich od dvoch veľkých firiem a kauza nabrala na obrátkach po minuloročnej afére tzv. panamských dokumentov. Tie odhalili viaceré praktiky prevádzania peňazí do daňových rajov.

Nové uniknuté dáta opäť prinášajú zaujímavé odhalenia, ako hlboko je systém daňových rajov prepojený s osobným bohatstvom, veľkými korporáciami ako Apple, Nike či Uber a samozrejme aj so svetom politiky. Pomocou stále sofistikovanejších účtovných operácií sa snažia vplyvní a bohatí ľudia či spoločnosti vyhýbať daniam. Dve offshorové spoločnosti Appleby (sídlo na Bermudách) a Estera (sídlo v Singapure) sú zdrojmi spomínaných uniknutých dát. Takéto firmy vznikajú v daňových rajov, sú legálne a registrované podľa legislatívy daného štátu, pričom sú využívané najmä k legálnej daňovej optimalizácii pre účinné fungovanie medzinárodných spoločností a ochrane majetku.

Takmer 7 miliónov záznamov obsahujú napríklad zmluvy, e-maily a často aj bankové záznamy týkajúce sa 25 tisícov firiem spojených s ľudmi v 180 krajinách sveta v období od roku 1950 do roku 2016. Usvedčujú najmenej 13 blízkych spolupracovníkov amerického prezidenta Donalda Trumpa, na Paradise Papers sa objavili aj známi ľudia ako Lewis Hamilton, Stephen Bronfman, poradca a blízky priateľ kanadského premiéra Justina Trudeaua, profesionálny pokrový hráč Antanas Gougu, litovský europoslanec či jordánska kráľovná Núr.

Britská kráľovná Alžbeta II. svoje multimiliónové výnosy z kráľovninho Lancasterského vojvodstva investovala do fondov na Kajmaských ostrovoch a na Bermudách ako súčasť portfólia. Peniaze boli prenesené prostredníctvom offshorových fondov aj do spoločnosti BrightHouse, ktorá bola už v minulosti kritizovaná, že využíva chudobné rodiny a zraniteľných ľudí. V reakcii na odhalenie vojvodstvo uviedlo, že o 12 rokov trvajúcej investícii až do zverejnenia uniknutých dát Paradise Papers nevedelo. Na týchto investíciach však nemusí byť nič nezákonného a neznamená to, že by kráľovná neplatila riadne dane štátu.

Podľa Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku sa v rámci Paradise Papers týka až 12 060 dokumentov aj Českej republiky. Väčšina českých podnikateľov, ktorí využívajú spoločnosti zamerané na daňové raje, však úvádzajú adresu trvalého pobytu v zahraničí, a preto je náročné stanoviť presný počet Čechov zapojených do Paradise Papers. V dokumentoch sú spomenuté aj staršie kauzy Viktora Koženého alebo Investičnej a Poštovej banky a Kajmanských fondov. Na zozname sa nachádza aj najbohatšia žena v Českej republike Jitka Cechlová Komárková, ktorá väčšinu majetku zdedila pri delení holdingu KKCG rodiny Komárkovcov.