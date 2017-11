Zabudnutá hviezda Kellermanová. Jej postava bola považovaná za ideál krásy a vďaka nej dnes ženy nosia jednodielne plavky

Bazén je dobrým miestom, ako začať neobyčajný príbeh Annetty Kellermanovej, prezývanej aj ako Milióndolárová morská panna. Okrem toho, že je považovaná za synonymum vody, vo svojom živote dokázala aj iné, úžasné úspechy. Narodila sa v roku 1886 v Syndey, neďaleko miesta, kde dnes stojí po nej pomenované vodné centrum. V rámci moderného komplexu sú k dispozícii tri bazény, kaviareň a rozsiahla trávnatá plocha s figovníkmi. Súčasťou je aj kaviareň, ktorá pomocou plagátov a fotografií rozširuje povedomie o živote austrálskej legendy. Bola vytrvalostným plavcom, zabávačkou, hviezdou nemých filmov, podnikateľkou, spisovateľkou, filantropom a vytvárala rôzne kampane v oblasti zdravia a cvičenia.

Zlatý vek mágie, ktorého bol súčasťou aj legendárny Harry Houdini, priniesol do života Kellermanovej rôzne zaujímavé a nepredvídateľné situácie. Takýto príbeh sa jednoducho nedá vymyslieť a ak by sa o to niekto pokúsil, nikto by mu neveril. Fotografie v rámci výstavy Million Dollar Mermaid: Annette Kellerman opisujú život od krehkej mladosti v Sydney až po medzinárodnú hviezdu. Veľa falošných správ tvrdí, že Kellermanová bola už ako dieťa diagnostikovaná obrnou. V skutočnosti však mala rakovinu kostí. Doktor jej odporučil nosiť oceľové podpery a taktiež sa rozhodla začať plávať, aby neustále posilňovala svoje nohy. Následne sa stala majstrom medzi dospievajúcimi a prelomila rekordy v dlhých aj krátkych vzdialenostiach.

Kellermanová sa ako 18-ročná pokúsila preplávať v roku 1905 kanál La Manche v Londýne, no neúspešne. Mala na sebe pomerne kontroverzné plavky pánskeho štýlu, ktoré odhaľovali časti stehien. A práve to je jeden z pretrvávajúcich úspechov Kellermanovej - popularizovala jednodielne plavky. Rozšírila predstavy o tom, čo je vhodné a ako by malo byť zobrazené telo ženy, čím umožnila generácii dám a dievčať začať sa venovať plávaniu.

Kellermanová prišla do Ameriky v polovici roka 1907 a o rok na to bola už na obálke známeho časopisu Variety. V roku 1910 bola považovaná za štvrtého najviac plateného estrádneho umelca, pričom v roku 1914 bol jej príjem viac ako 2 000 € za týždeň, čo je dnes zhruba viac ako 50 000 €. Preslávili ju najmä jej predstavenia morskej panny, podvodný balet a úžasné vodné choreografie. Na rozdiel od ostatných umelcov zabávačka pôsobila pomerne dlhé obdobie a neustále dokázala pritiahnuť davy ľudí sezónu po sezóne. Program bol prevádzaný rôznymi spôsobmi - tancom, spevom, akrobaciou, kráčaním po lane a taktiež aj rutinami, kde vystupovala ako muž.

Bola najmä prirodzená, sebavedomá a taktiež aj rozhodnutá, že sa chce stať filmovou hviezdou. Kellermanová to dokázala a spolu s jej vodným umením morskej panny sa stala prvou austrálskou ženou, ktorá hrala v americkom filme. V rokoch 1914 až 1920 sa objavila dohromady v štyroch filmoch. Hrala odvážnu hrdinku a taktiež dostala priestor aj na svoje kúsky. To napríklad znamenalo, že sa v rámci filmu Kráľovná mora z roku 1918 potopila do 20 metrovej hĺbky a samozrejme bez akéhokoľvek prívodu kyslíka. Film bol v tej dobe pod záštitou legendárneho maďarsko-amerického "zakladateľa Hollywoodu" - Williama Foxa (spoluzakladateľ 20th Century Fox).

Annette bola vegetariánkou a bola posadnutá starostlivosťou o svoje telo, pričom jej fyzická kondícia bola naozaj neobyčajná. Jeden z mnohých neobvyklých príbehov opisuje, ako bola posudzovaná lekárom z Harvard univerzity v roku 1908, ktorý údajne posudzoval tisícky žien v rámci výskumu o dokonalej postave ženy. Podľa fyzikálnych vlastností ich mala práve Kellermanová najviac podobné melóskej Venuši. Tá o zistení nemala žiadne pochybnosti, pričom dokonca napísala knihu o tom "ako mať dokonalú postavu ako ja".

Disponovala aj podnikateľským talentom a vydávala časopisy a brožúry s jej vlastnými fotografiami, no jej názory a postoje k cvičeniu a zdraviu jej tiež veľmi dopomohli k úspechu. V tej dobe bolo veľa reklám pre ženy zameraných na budovanie postavy, nie chudnutie. Práve Kellermanová verila, že kľúč ku lepšiemu zdraviu a postave je diéta a cvičenie. Dnes to berieme za samozrejmosť, no v roku 1912 tieto veci dohromady neboli ani zďaleka bežnou záležitosťou. Jej pohyby a choreografie pod vodou taktiež prispeli ku vytvoreniu dnes známeho synchronizovaného plávania, a preto ju možno považovať za babičku spomínaného športu.

Bola dlhoročne vydatá za manažéra Jamesa Raymonda Loiusa Sullivana. Počas druhej svetovej vojny sa výrazne zapájala do charitatívnej činnosti Červeného kríža. Svoje posledné roky strávila v meste Gold Coast v austrálskom štáte Queensland. Dožila sa 88 rokov a zomrela v roku 1975.

Život Annetty Kellermanovej je zdokumentovaný aj v životopisnom filme Million Dollar Mermaid alebo vo Veľkej Británii pod názvom The One Piece Bath Suit. Jej život stvárnila herečka Esther Williams pod vedením legendárneho choreografa Busbyho Berkeleya. Otázkou však je, je táto mimoriadna žena dostatočne na pamäti aj v súčasnosti? Podľa odborníka si zaslúži viacej pozornosti aj dnes, najmä kvôli jedinečnej kombinácii úspechov, ktoré za svoj život dosiahla. Jej vplyv, vynálezy a názory prežili jej slávu.