Najpopulárnejší youtuber PewDiePie má na krku ďalší škandál. Rasistický výraz mu z úst vyletel pred tisíckami ľudí na streame

Najpopulárnejší tvorca na celom portáli YouTube PewDiePie sa opäť raz dostal do centra pozornosti. Pred pár mesiacmi si poriadne zavaril, keď po analýze jeho videí vznikol škandál o tom, ako rád používa nadávky smerované proti Židom a vo videách nechýbali ani nacistické prvky. Portál The Washington Post, ktorý celý príbeh priniesol, dostal od jeho fanúšikov zabrať, pretože ho kritizovali a nadávali jeho reportérom všade, kde sa len dalo. PewDiePie akékoľvek obvinenia z anti-semitizmu odmietol a za necitlivé komentáre sa aj ospravedlnil, lenže po najnovšom výleve na streame pred desiatkami tisíc ľudí už priestor na obyčajné ospravedlnenie neexistuje.

Pri streamovaní populárnej hry PlayerUnknown’s Battlegrounds sa PewDiePie snažil zastreliť svojho nepriateľa, pričom sa mu to niekoľko desiatok sekúnd nedarilo, a tak mu z úst v jednej chvíli vyleteli slová „What a fucking ni**er!“ Felix Kjellber, ako znie jeho skutočné meno sa hneď zháčil, ale vyhlásil, že to nemyslel v zlom a potom pokračoval v hraní. Zaujímavosťou je, že archívny záznam streamu, v ktorom rasistickú urážku použil, by si uložený nenašiel, ale na YouTube sa už objavilo viacero verzií obyčajných užívateľov. Zatiaľ nevedno presne predpovedať, ako celá situácia dopadne, ale vývojári stojaci za hrou Firewatch už so Švédom rozviazali spoluprácu a je možné, že budú nasledovať aj ďalšie problémy.