Syn legendárního Steva Irwina má teprve 13 let a už je uznávaným fotografem zvířat. Lásku k přírodě zdědil po svém slavném otci

Říká se, že jaký otec, takový syn a zřejmě byste jen stěží hledali vhodnější příklad, ke kterému by toto známé přísloví pasovalo lépe než k příběhu Steva Irwina, slavného australského autora dokumentárních filmů, a jeho syna Roberta. Ten se totiž vydal ve šlépějí svého otce, kterému největší slávu v 90. letech přinesl televizní seriál Lovec krokodýlů, a stejně jako on se stal velkým milovníkem a ochráncem přírody a všech druhů živočichů. S fotoaparátem v ruce tak dnes cestuje do nejrůznějších koutů planety a přestože má teprve 13 let, mohl by se se svými dosavadními úspěchy poměřovat i s daleko zkušenějšími fotografy.

Není snad žádného místa, kam se mladý Robert nepodíval. Ať už je to savana v Africe, hory na Novém Zélandu nebo evropská divočina, všude byl a domů si samozřejmě odvezl množství cenných snímků. Díky těm si už vysloužil několik cen a účastí na prestižních fotografickým soutěžích. Řada z jeho prací se navíc podívala do galerií po celém australském kontinentu a některé byly otištěny jak v tamních odborných publikacích, tak i těch zahraničních. V jedné mládežnické fotografické soutěži dokonce stanul jako jeden z porotců.

A aby toho nebylo málo, kromě fotografování se věnuje také dalším projektům. Byl například součástí úspěšných televizních pořadů jako Wild but True nebo Steve Irwin’s Wildlife Warriors, které se dokonce dočkaly nominací na Emmy a australskou cenu Logie. Rovněž publikoval několik knih a v posledních letech se hned několikrát objevil jako host v předních amerických talk show, vidět jste jej tak mohli vidět třeba u Jimmyho Fallona.

Robert byl podle svých slov živočišným světem fascinován prakticky odjakživa, což ostatně vzhledem k rodině, do které se narodil, není žádným velkým překvapením. Velkým milovníkem přírody totiž nebyl pouze jeho otec, který pro svou vášeň doslova položil život, ale také jeho matka Terri Irwin, uznávaná přírodovědkyně. Ta se podílela na tvorbě televizních pořadů, jejichž hlavní tváří byl právě její manžel a které si zamilovaly miliony diváků po celém světě. Když se tedy pak Stevu stal během natáčení v roce 2006 osudným nechvalně známý střet s rejnokem, jenž mu svým špičatým ocasem jedním zásahem probodl srdce, nebyla to rána jen pro jeho nejbližší, ale také pro věrné fanoušky, kteří na jeho pořadech vyrůstali. Zanechal po sobě ženu, syna a dceru, která dnes rovněž kráčí ve stopách svého otce a více si o ní můžete přečíst v našem starším článku.

Stevův odkaz tak žije dál právě díky členům jeho rodiny, kteří převzali pochodeň a pokračují hrdě v tom, pro co vždy usměvavý „lovec krokodýlů“ žil. Rodina Irwinových v současné době vlastní Australskou Zoo, do které každoročně zavítá zhruba 700 tisíc návštěvníků, a nadále se věnuje natáčení televizních pořadů, péči o přírodu a v neposlední řadě cestování po světě za účelem boje za ochranu ohrožených druhů.

A na závěr ještě několik slov od samotného Roberta: „Můj táta zbožňoval fotografování. Všude, kam jel, si s sebou bral fotoaparát. Je tedy skvělé, že můžu pokračovat v jeho šlépějích a pomáhat šířit dál jeho poselství o důležitosti ochrany přírody právě skrze své fotografie.“ Jak se tedy zdá, jablko skutečně nepadá daleko od stromu.

Pro více fotografií a pravidelný přísun aktuálních informací z Robertova života navštivte jeho Instagram nebo oficiální internetové stránky.

