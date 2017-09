Tajemný dopis z roku 1676, který napsala jeptiška „posedlá ďáblem“, byl díky dark webu konečně přeložen. Jaké sdělení se v něm ukrývá?

Týmu italských výzkumníků z vědeckého centra v sicilské Katánii se podařilo rozlousknout tajemný dopis, který se datuje až do toku 1676. Jeho autorkou je sestra Maria Crocifissa della Concezione, která jej napsala v jednom ze zdejších kostelů a podle legendy, jenž se už po staletí traduje, byla jeptiška v té době posedlá samotným Luciferem. Pokusy zjistit, co za sdělení se ve více než 300 let textu ukrývá, se dosud nesetkaly s úspěchem, tajemný dopis je totiž napsán podivnou kombinací starých jazyků. Díky práci italských vědců se však část zprávy nakonec podařilo odhalit a jak informuje zahraniční server The Sun, pomohl jim v tom dekódovací software nalezený na dark webu.

Jak se zdá, obsahem dopisu z pera sicilské jeptišky byly různé nepříliš souvislé věty, v nichž příslušnice sesterského řádu mluví o vztahu mezi Bohem, lidstvem a satanem. V jedné části například píše, že Bůh nestvořil člověka, ale člověk Boha a že „tento systém nikomu neprospívá“. Autorka dopisu pak sarkasticky dodává, že „Bůh si myslí, že může zachránit smrtelníky“ a ve svém textu zmiňuje také hrůznou řeku Styx, která podle řecké mytologie obtéká celou říši mrtvých a je nepřekročitelnou hranicí podsvětí.

Podle odhadů dnešních odborníků musela být Maria Crocifissa vzdělanou ženou, jinak by takto lingvisticky složitý dopis nemohla napsat. Objevuje se v něm totiž kombinace staré řečtiny, arabštiny, latiny a dokonce i znaků runové abecedy. A přestože si vědci pohnutý mentální stav jeptišky vysvětlují nejrůznějšími duševními nemocemi, jako je třeba schizofrenie, ona sama prý věřila, že se dostala do područí ďábla, který ovládal její ruku.

Podle legendy se jednoho rána roku 1676 probudila a bez vzpomínky na předešlou noc zjistila, že je zašpiněná od inkoustu. Nebylo to však nic proti zděšení, které zažila, když před sebou spatřila několik dopisů (z nichž právě jeden se zachoval), kterým pořádně nerozuměla ani ona sama. Ostatním sestrám pak řekla, se jejího těla zmocnil samotný pán pekel a přinutil ji napsat tyto ďábelské texty, aby tak se tak otočila ke svému Bohu zády a začala místo něj sloužit zlu. Které verzi se rozhodnete věřit, necháváme jen na vás.