Opustená budova Pepsi sa zmení na továreň marihuany

Opustená továreň Pepsi so sídlom Puerto v americkom štáte Colorado znovu ožila. Investičná spoločnosť Doyen Elements si zakúpila tento opustení priestor a odhaduje, že ročne bude schopná vyprodukovať takmer 32 000 kilogramov marihuany.

Miera nezamestnanosti v Pueblo je 7,2%, čo patrí medzi najvyššie čísla v štáte. Plánované zariadenie na pestovanie marihuany by malo zamestnať približne 160 ľudí. Továreň o rozlohe takmer 10 000 m² by mala byť dokončená v roku 2019. Od roku 2014 poskytla legalizácia marihuany viac ako 1 300 pracovných miest v Pueble. Väčšina z nich je práve kvôli obrovským továrňam zamerané na produkciu marihuany. Odhadované množstvá, ktoré by továreň mohla vyprodukovať, zarobia ročne 20 miliónov dolárov, pričom takmer kilo bude v cene 600 dolárov.

Výrobné pásy sú už dávno preč, no CEO Doyen Elements, Geoff Thompson, zaviesť kroky, ktoré využijú nástroje a výhody predošlej produkcie. Pepsi napríklad využívala filtračný systém, ktorým odsávala oxid uhličitý zo vzduchu. Thompson hovorí o zvýšení produkcie marihuany o 30% práve upravením tohto systému. Doyen Elements plánuje spolupracovať so spoločnosťou zameranou na roboty, ktoré by priniesli automatizovanú a efektívnu produkciu.

Marihuana je plne legalizovaná v štáte Colorado, ale zostáva kontrolovanou látkou na federálnej úrovni. Doyen Elements chce ďalej profitovať na rýchlo rastúcom trhu a do roku 2021 by chcela riadiť výrobné priestory o rozlohe 100 000 m². Miestny obyvatelia sú nápomocný a investičná spoločnosť dostala 100% podporu z každej strany.