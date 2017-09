Agresívny jeleň vystrájal v Tatranskej Lomnici. Do ľudí kopal, no nechal sa ponúknuť aj desiatou

Mladý jeleň, ktorý pravdepodobne podľa zoológa stratil matku, útočil na ľudí na parkovisku lanovky v Tatranskej Lomnici. Aj keď samotné jelene na prvý pohľad nepôsobia nebezpečne, tento jedinec bol v prítomností ľudí čoraz viac neodbytný a agresívny.

Pracovníci pre tvnoviny.sk uviedli, že evidujú viacero útokov, kedy jeleň do návštevníkov kopal a jednu pani dokonca zhodil na zem a musela byť prevezená do nemocnice. Znížená plachosť jedinca bola podľa odborníka spôsobená prílišným prikrmovaním. Jeleň sa tak rád vracal medzi ľudí, no jeho správanie začínalo byť nepríčené. Jeleňa po niekoľkých týždňoch vyčíňania uspali a premiestnili do zvernice.

