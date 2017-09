Vírus Zika môže byť v budúcnosti využitý na liečbu rakoviny mozgu

Škodlivý vírus Zika, ktorý môže spôsobiť vážne poškodenie mozgu detí, by mohol priniesť prekvapujúco novú liečbu pri rakovine mozgu u dospelých ľudí. Podľa posledných štúdií má vírus schopnosť infikovať a usmrtiť ťažko liečiteľné rakovinové bunky v dospelých mozgoch.

Vírus Zika sa prenáša poštípaním od infikovaného komára. Väčšina ľudí má mierne alebo žiadne príznaky, no choroba môže predstavovať vážnu hrozbu pre deti v maternici. Postihnuté dojčatá sa narodili s abnormálne malými hlavami a nevyvinutými mozgami - diagnózou zvanou mikrocefália. Infekcia súvisí s vážnymi vrodenými chybami v takmer 30 krajinách. Napriek tomu Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že infekciu starostlivo monitoruje.

Pri vedeckých pokusoch tento druh epidémie zmenšil agresívne nádory u plnohodnotne dospelých myší, pričom iné mozgové bunky ponechali nepoškodené. Testy na ľuďoch sú stále v štádiu pripravovania, ale odborníci sa domnievajú, že by vírus Zika mohol byť potenciálne vstreknutý do mozgu súčasne s chirurgickým zákrokom, pri ktorom sa odstraňujú život ohrozujúce nádory.

Existuje viacero typov rakoviny mozgu. Glioblastóm, najzhubnejší mozgový nádor, je najbežnejší u dospelých a zároveň je veľmi náročný na liečbu. Je rýchlo rastúci, ľahko sa rozširuje a šíri sa cez mozog, čo sťažuje vidieť, kde končí nádor a kde začína zdravé tkanivo. Rádioterapia, chemoterapia, či chirurgický zákrok, nemusia postačovať na odstránenie tejto invazívnej rakoviny.

Najnovší výskum na myšiach a darovaných ľudských mozgových tkanivách ukazuje, že liečba Zikou môže zabíjať bunky, ktoré majú tendenciu byť rezistentné voči súčasným liečebným postupom. V mozgu dieťaťa sa nachádza veľké množstvo kmeňových buniek, čo môže vysvetľovať, prečo je vírus Zika taký škodlivý pre dojčatá. Dospelé mozgy majú málo kmeňových buniek. To znamená, že liečba Zikou by mala zničiť iba mozgové bunky spôsobujúce rakovinu bez toho, aby poškodil ostatné zdravé bunky.

Vedci z Washington University of Medicine a University of California San Diego School of Medicine začali Ziku postupne modifikovať, aby znížili riziko potenciálneho ochorenia po aplikovaní vírusu. Po niekoľkých zmenách by tak vírus nemal ohrozovať pacienta. Výskumník Dr. Michael Diamond dúfa, že do 18 mesiacov začnú vírus testovať na ľuďoch. Používanie vírusov v liečbe rakovinou nie je ničím novým, no vírus Zika je zbraňou, ktorá v budúcnosti môže zachraňovať životy.