Nejnechutnější hororovka roku? Scorn představuje originální svět plný bizarních příšer, děsivých parazitů a unikátních zbraní

Není žádným tajemstvím, že se řada autorů hororových titulů se nesnaží hráčům pouze nahnat husí kůži hutnou atmosférou nebo nečekanými lekačkami, ale zároveň si pro ně často připraví také několik nechutných scén, které slabším povahám mohou klidně zvednout žaludek. No a jak se zatím zdá, Scorn je jednou velkou takovou scénou. Připravovaná hra nezávislých vývojářů ze studia Ebb Software má být rozdělena do dvou částí, přičemž ta první je už blízko svému dokončení. Jelikož ale tvůrci nejsou dostatečně spokojení s její dosavadní kvalitou, rozhodli se požádat samotné hráče o dodatečné finance na vývoj prostřednictvím kampaně na Kickstarteru.

K této příležitosti tvůrci také zveřejnili první záběry přímo ze hry, které nastiňují, co zhruba můžeme očekávat. A jen tak ledajaký zážitek to asi nebude. Jak si totiž můžete všimnout, hra bude zasazena do temného, prapodivného světa pohlceného do zvláštní biologické hmoty a narážet zde budeme na vskutku bizarní stvoření. Ta přitom mají mít různé druhy a stupně chování, a tak zatímco některé životní formy k vám budou spíše zvědavé či neutrální, jiné vám půjdou nelítostně po krku.

Těšit se prý máme na mnoho možností k objevování zdejších zákoutí nebo na příběh vyprávěný bez cutscén, tady jen skrze samotný postup hrou při průzkumu prostředí. Za zmínku stojí také originální koncept zbraní, které jako by byly tvořeny jakýmisi drobnými parazitickými organismy. Aspirace na jeden nejneotřelejších žánrových titulů poslední doby se tedy hře skutečně upřít nedá.

Cílem autorů je vybrat částku ve výši 150 tisíc eur a vzhledem k tomu, že do konce kampaně zbývá ještě více než měsíc a již nyní mají na kontě skoro polovinu celého požadovaného obnosu, nemělo by být problémem toho dosáhnout. Vydání hry je naplánované na rok 2018 a hrát budeme na PC. Zájemci, kteří autory v jejich kampani podpoří, se mohou podle výše svého finančního příspěvku těšit na zajímavé bonusy jako třeba digitální či tištěný art book, 17centimetrovou figurku, limitovanou edici USB disku nebo předběžný přístup ke hře. Jak se vám hra líbí? Dejte nám vědět níže v komentářích.