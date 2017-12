Švajčiarski vedci vymysleli úplne nový druh čokolády. Zabudni na mliečnu, bielu aj tmavú

Najväčší výrobca čokolády a čokoládových produktov, švajčiarska firma Barry Callebaut, pred pár hodinami svetu predstavila štvrtý druh čokolády. Doteraz sme poznali mliečnu, horkú a bielu čokoládu, ale od prvej výroby bielej čokolády pred viac ako 80 rokmi sa ľudstvo v oblasti čokoládových druhov neposunulo dopredu. Vďaka švajčiarskym vedcom sa situácia zmenila, pretože použitím špeciálnym rubínových kakaových bôbov, v angličtine ruby, vyrobili čokoládu, ktorá má vlastnú špecifickú chuť neporovnateľnú s ostatnými druhmi. Jej chuť je ľahká, ale intenzívna a plná rôznych chutí bobuľového ovocia aj napriek tomu, že pri jej výrobe nebolo žiadne bobuľové ovocie použité.

Rubínová čokoláda dostala pomenovanie vďaka svojej červenej až ružovej farbe a odborníci na čokoládu, ktorí už dostali príležitosť vyskúšať nový druh, tvrdia, že s takou chuťou sa ešte nikdy nestretli. Nie je ani horká, ani mliečna a ani sladká, a tak si švajčiarska firma myslí, že na trhu rýchlo prerazí a ľudia si ju obľúbia. Nový druh čokolády by mal ponúknuť ďalšiu príjemnú neresť aj mladej generácii, o ktorej švajčiarska firma hovorí ako o generácii s túžbou užívať si krásy tohto sveta naplno a nový druh čokolády by im to mal čiastočne splniť. Je ešte predčasné polemizovať o tom, či rubínová čokoláda uspeje alebo pôjde len o nepodarený marketingový trik, avšak my by sme ju už najradšej ochutnali.