Len 3 slovenské univerzity patria medzi tie najlepšie na svete. Nový rebríček opäť podčiarkol kvalitu nášho vzdelávania

Na slovenské univerzity sa študenti zo zahraničia nijak zvlášť nehrnú a aj keď nepatria medzi tie najprestížnejšie inštitúcie, stále si zopár z nich zachováva miesto medzi najlepšími univerzitami na svete. Ako informoval portál Teraz.sk, najnovšie vydanie rebríčka Times Higher Education World University Rankings 2018 ohodnotilo celkom až 1102 najlepších univerzít na svete a miesto tej najlepšej slovenskej si udržala Univerzita Komenského. Univerzita Komenského sa umiestnila na 601. až 800. mieste, takže v druhej polovici celkového poradia, kde sa už namiesto konkrétneho poradia uvádza len interval. Na 801. až 1000. mieste sa potom umiestnili hneď dve slovenské univerzity, a to Slovenská technická univerzita (STU) a Technická univerzita v Košiciach.

V celosvetovom meradle svojich konkurencov predbehla prestížna University of Oxford, ktorá skončila na prvom mieste, a hneď po sa umiestnili University of Cambridge a California Institute of Technology. Rebríček Times Higher Education World University Rankings patrí medzi najrešpektovanejšie a najprestížnejšie meradlá výkonu a kvality univerzít po celom svete vďaka svojmu komplexnému algoritmu. Do úvahy sa berie široká škála kategórií od citačného ohlasu, cez výučbu až po výskum. Slovenské univerzity na úplnú svetovú špičku strácajú, ale svojou kvalitou sa úplne nestratia.