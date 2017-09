665 dní bez grativácie. 57-ročná astronautka prelomila americký i ženský rekord v počte strávených dní vo vesmíre

V nedeľu americká astronautka Dr. Peggy Whitson spolu s ďalšími členmi posádky úspešne pristála na území Kazachstanu. Ako 57-ročná tak prelomila americký rekord v počte dní strávených vo vesmíre. Na palube International Space Station, 100 miliardovom výskumnou laboratóriu, strávila 288 dní. Na jej poslednej misií precestovala viac ako 196 miliónov kilometrov a Zem obletela 4623-krát.

Počas misie s názvom Expedition 52, Dr. Whitson spolu s členmi posádky absolvovali stovky experimentov, ktoré boli zastrešené americkou NASA. Tieto štúdie boli zamerané na zmeny očí astronautov počas predĺženého pobytu v mikrogravitačnom prostredí. Ďalšie štúdie priblížili nové pľúcne tkanivo, ktoré by mohlo napomôcť vo výskume kmeňových buniek vo vesmíre.

Doktorantka biochémie začala svoju kariéru v NASA už v roku 1980. V roku 1996 sa stala astronautkou a zároveň sa stala prvou ženou, ktorá velila vesmírnej stanici. Už v apríli prelomila americký rekord, kedy počas svojej kariéri strávila vo vesmíre 534 dní. Po ukončení jej poslednej misie sa tak stala rekordérkou v dĺžke pobytu vo vesmíre spomedzi amerických astronautov a žien celkovo. Vo vesmíre strávila presne 665 dní.

