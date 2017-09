Český horolezec Adam Ondra dokázal nemožné. Vyliezol najťažšiu cestu sveta a zaviedol tak úplne nový stupeň obtiažnosti

V listopadu loňského roku na sebe český horolezec Adam Ondra upoutal pozornost u nás i v zahraničí, když se mu podařilo pokořit v rekordním čase téměř kilometr vysokou kolmou stěnu Dawn Wall v americkém Yosemitském národním parku. Od té doby neuběhl ani rok, a 24letý rodák z Brna si připsal na konto další fenomenální úspěch, kterým zvedá hranici sportovního lezení zase o úroveň výše. V nedělních odpoledních hodinách totiž mladý lezec zdolal v norském Flatangeru nejtěžší cestu světa, čímž podle serveru Týden zavedl nový stupeň obtížnosti 9c. Ty dosud nejtěžší cesty byly označeny jako 9b+ a takových na světě jsou jen tři. Všechny z nich už Ondra pokořil.

Jak informuje server iDNES, Ondra si novou cestu sám navrtal v roce 2013 a pracovně pojmenoval ji jako Project Hard. Název rozhodně sedí. Podstatnou část loňského roku i letošní sezony pak věnoval intenzivnímu tréninku a přípravám, což nakonec přineslo zasloužené ovoce a několikaměsíční úsilí patřičně zužitkoval. Do Norska se dokonce vydal celkem sedmkrát, aby zde strávil čas s terapeutem a důkladně si nacvičil konkrétní pohyby.

„Ráno jsem měl pocit, že je to prostě další den na projektu. Nebyl ničím výjimečný. Bylo horko, ale vzduch byl svěží a suchý. Ale necítil jsem žádný tlak, psychicky jsem byl naprosto v pohodě a to bylo pro přelez klíčové,“ uvedl Ondra po svém výkonu. Na konci cesty se pak zcela vyčerpaného horolezce zmocnila neskrývaná euforie. „Ani jsem nedokázal zakřičet radostí, jen jsem tam visel v laně a v očích cítil slzy. Tolik radosti, úlevy, vzrušení najednou. Mnoho měsíců života sečteno ve 20 minutách lezení,“ popsal své pocity šťastný rekordman. A my mu gratulujeme.