Ruky olympijského veslára po 1000 kilometroch pripomínajú scény z hororového filmu. Fotografia Alexa Gregoryho rýchlo obletela internet

Veslovanie jednoznačne nepatrí medzi tie najrozšírenejšie a najpopulárnejšie olympijské športy. Napriek tomu by si medzi veslármi našiel prevažne svalnatých a silných mužov, ktorým nerobí problém veslovať aj niekoľko hodín vkuse. Dlhé hodiny veslovania už mesiac zažíva aj tím deviatich profesionálov, medzi ktorými sa nachádza aj 33-ročný dvojnásobný olympijský víťaz Alex Gregory. Veslár sa so svojimi parťákmi vybral na odvážnu výpravu z Nórska až na Island a po začiatku cesty pred mesiacom už chlapci majú za sebou 965 kilometrov, čo sa podpísalo aj na ich morálke aj fyzickej situácii.

Veľká časť ich príslušenstva je poháňaná slnečnou energiou, avšak za posledných päť dní sa dostali do oblasti, kde slnečné lúče nemali šancu vidieť, a tak museli núdzovo doveslovať až ku izolovanému nórskemu ostrovu Jan Mayen, kde sa o nich teraz starajú zamestnanci meteorologického strediska aj nórska armáda. Do cieľa svojej výpravy na Islande im zostáva ešte približne 600 kilometrov a po doveslovaní na pevnú ostrovnú zem sa svojim fanúšikom Alex ozval prostredníctvom Twitteru, kde zavesil fotografiu vlastných rúk po tom, čo ich mal niekoľko hodín v rukaviciach. V oblastiach, kde sa výprava pohybuje, vlhkosť často dosahuje aj 99 percent, a tak je všetko neustále mokré a ani za nič nechce vyschnúť, čo im vôbec nezávidíme. Momentálne už stihli prekonať 8 svetových rekordov a ak všetko dobre dopadne, napokon zvládnu dokončiť celú výpravu o niekoľko týždňov.

My hands after spending so long in wet gloves.The blisters were never bad on this Polar row, but the wet & damp seeped into the skin... pic.twitter.com/N3Y6s3m4Uh