Vychutnajte si tureckú časť Cypru v spoločnosti príťažlivej tmavovlásky pohľadom šikovného tvorcu zo Slovenska

Príbehy talentovaných mladých ľudí pochádzajúcich zo Slovenska pre vás mapujeme pomerne často a v prípade, že patríte medzi našich pravidelných čitateľov, tak vašej pozornosti neunikol ani Šimon Snopek. Mladý fotograf a tvorca videí, ktorý sa do veľkej miery podieľal taktiež na projekte REFRESHER LETO, cestuje naprieč svetom kedykoľvek môže a inak tomu samozrejme nebolo ani v posledných týždňoch.

Práve v období horúceho augusta zavítal stále ešte len 18-ročný mladík v spoločnosti tmavovlásky menom Nikoleta na Severný Cyprus, z ktorého nám posiela svoje najnovšie dielo aj s príbehom. Ten vám bude zrejme jasný už podľa názvu videa, ktorý znie: "I met her in North Cyprus" a zachytáva chvíľe od prvotného stretnutia cez divoké zážitky na mori až po vychutnávanie si tamojšieho nočného života či otvoreného záveru s pokračovaním. To všetko v časovom úseku 3 minúty a 30 sekúnd, ktoré vám dokonale spríjemnia deň.

Nebudeme vás už ale zbytočne naťahovať a presunieme sa k samotnému výsledku z letného dobrodružstva, o akom mnohí len snívame, z ktorého plynie, že netreba večne sedieť doma či v podnikoch, ale spoznávať krásy sveta.