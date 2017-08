Reportérka BBC čelila psychopatickým vrahom v americkom väzení. Len 17-ročný Robert, ktorý vraždil už ako dieťa, jej prenikol do hlavy

Nový dokumentárny film britskej televízie BBC zaviedol Rebeccu Harrison so svojím tímom až do amerického väzenia. Dokument s názvom „What Makes a Psychopat“ sa zameral na väzňov odsúdených na desiatky rokov s cieľom zistiť, ako budú reagovať na svoje činy a či by sa skutočne dali označiť za psychopatov. Veľká časť väzňov v amerických väzniciach nikdy neprejde diagnostikou, a preto sa často dá len hádať, v akom mentálnom rozpoložení sa v skutočnosti nachádzajú a Rebecca si to vyskúšala na vlastnej koži. Čelila viacerým väzňom, medzi nimi Markovi Moyemu sediacemu za zneužívanie detí, vrahovi Ryanovi Klugovi a vrahovi Joshuovi Wrightovi, ktorý má na krku ešte aj znásilnenie. Niektorí z nich budú za mrežami sedieť 30 rokov, ďalší 60 rokov a nájdu sa aj zločinci s rozsudkami vo výške 100 rokov.

Najhorším zážitkom pre Rebeccu bolo stretnutie s väzňom s menom Robert, ktorý má stále iba 17 rokov, ale stihol už vraždiť. Pri rozhovore s ňou bez problémov priznal to, ako svoju obeť zavraždil údermi do zadnej strany krku, čo je podľa neho najzraniteľnejšie miesto na tele. Robert sa už pokúsil z väzenia ujsť, aj keď sa mu to nepodarilo, a svoju psychopatickú stránku odhalil, keď sa snažil Rebeccu prečítať. Chválil sa schopnosťou zistiť o ľuďoch všetko len z toho, že sa na nich pozerá, a pre Rebeccu to po chvíli prestala byť zábava, pretože Robert začal komentovať jej oblečenie, jej predpokladaný duševný stav a skutočne sa jej dostával pod kožu tak, ako to človek s temnou minulosťou dokáže. Nerobilo mu problém ani rozprávanie o svojich činoch, za ktoré skončil vo väzení, a napokon poprel, že by bol psychopatom a označil sa skôr za narcistického človeka. Aj vo veku 17 rokov si pri pohľade naňho uvedomovala, aký nebezpečný je pre túto spoločnosť a nebyť toho, že sa s ním rozpráva v relatívnom bezpečí za múrmi väznice, Robert by mohol situáciu rýchlo vziať do vlastných rúk. Dokument bude odvysielaný už dnes večer na stanici BBC 2.