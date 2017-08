Muž predstieral, že je členom Mayweatherovho tímu a dostal sa do VIP zóny priamo pri ringu. Na legendárny večer nikdy nezabudne

Lístky na zápas medzi Mayweatherom a McGregorom sa predávali za tisíce dolárov a ak chcel človek sledovať zápas priamo pri ringu, mohol si pripraviť aj desiatky tisíc. Netýkalo sa to Olivera Regisa, čo je obyčajný chlapík bez žiadnych konexií na veľké mená amerického šoubiznisu, ktorý si ako každý návštevník kúpil lístok na zápas za čosi viac ako 2-tisíc eur a potom v tej pravej chvíli využil menší zmätok v aréne na to, aby sa prešmykol cez bezpečnostnú službu.

Oliver sa primotal do tímu asistentov Floyda Mayweathera prechádzajúcich do VIP zóny a aj keď je obrovským fanúšikom Conora McGregora, v tom momente mu to bolo úplne jedno. Vďaka dvom investovaným tisíckam a šikovnému manévru sa už onedlho fotil s hviezdami ako Mike Tyson, Gerard Butler či Demi Lovato a zápas sledoval v spoločnosti spomínaného legendárneho boxera či LeBrona Jamesa, takže na svoj večer v T-Mobile aréne tak skoro nezabudne.