Herní hit roku PlayerUnknown's Battlegrounds je k nezastavení. O víkendu se na Steamu dostal na první místo před Dotu 2

Ačkoliv se multiplayerový titul PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) hráčům v early access verzi zpřístupnil teprve v březnu letošního roku, stihl za tu dobu jako nezastavitelná lavina smést prakticky vše, co mu stálo v cestě. Hra zažila (a stále zažívá) doslova raketový nárůst hráčů, a kde až se jejich počet zastaví, to už se radši ani neodvažujeme odhadovat. Jedno je však jisté, a sice, že titul má za sebou další zásadní milník, kterým se šéf vývoje Brendan „PlayerUnknown“ Greene pochlubil na svém Twitteru.

V neděli se totiž stále oficiálně nevydaná hra dostala s 877 tisíci hráči aktivních ve stejný moment na první místo před MOBA titul Dota 2, který pochází z dílny společnosti Valve, provozovatele distribučního programu Steam, a žebříčkům dlouhodobě vévodí. A přestože se hra na vrcholu příliš dlouho neohřála a Dota 2 se zase brzy dostala do vedení, je to pro autory titulu stále neobyčejný úspěch.

#1 on @steam_games! Thank you all, once again, for the continuing support you are showing the #PUBG team <3 pic.twitter.com/aBPkP5O2Qg