Gordon Ramsay smeruje objavovať kokaín do Južnej Ameriky. Kvôli droge stratil kuchára a chce o nej zistiť viac priamo pri zdroji

Svetoznámy šéfkuchár Gordon Ramsay sa opäť dostáva do popredia vďaka kontroverznej téme, pretože jeho kroky najnovšie povedú až do Južnej Ameriky, aby tam odhalil tajomstvá o kokaíne. Šou s názvom Gordon on Cocaine síce s najvyššou pravdepodobnosťou nebude obsahovať samotného Gordona na kokaíne, ako by mohol nahovárať nadpis, ale zameria sa na analyzovanie situácie v regiónoch, odkiaľ pochádza väčšina kokaínu, ktorý by si mohol nájsť v Severnej Amerike či Európe. Gordon sa vo svojej dvojdielnej sérii porozpráva nielen zo samotnými výrobcami a distribútormi, ale aj bezpečnostnými zložkami a užívateľmi, takže z blízkosti opätovne okúsi aj ničivé efekty jednej z najnávykovejších drog na svete.

Šéfkuchár sa o kokaín začal hlbšie zaujímať po tom, čo jeden z jeho kuchárov v prestížnej reštaurácii v londýnskej štvrti Chelsea stratil kontrolu nad vlastným životom a spadol na úplné dno práve kvôli droge. Ramsay dúfa, že dokumentárna séria bude dostatočne šokujúca a prekvapujúca aj pre jeho kolegov z kulinárskej brandže, kde je kokaín celkom rozšírený a následne prenikne aj medzi širšiu verejnosť, pretože ničivú silu lákavej drogy by mal čo najskôr pochopiť každý z nás. Spoločne s jeho bezprostrednosťou a prchkou povahou to zatiaľ vyzerá, že Gordonov nový projekt by mohol byť skutočne návykový a iba dve epizódy možno ani nebudú dostačujúce.