Konflikt mezi RegioJetem a FlixBusem nabírá na obrátkách. Český dopravce vyhrožuje přesunem všech autobusů do Německa

Možná jste už dříve zaznamenali zprávy o příchodu německého dopravce FlixBus do Česka. 10. srpna prohlásil ředitel FlixBusu pro ČR a Slovensko Pavel Prouza, že se v průběhu roku 2018 chtějí stát jedničkou na našem trhu. To se samozřejmě nelíbí českému RegioJetu, který si zde, alespoň na poli autobusové dopravy, dosud držel poměrně pohodlnou pozici. Majitel RegioJetu Radim Jančura zatím na vstup konkurence na tuzemský trh reagoval snížením některých cen a z každého autobusu postupně jeho firma vyndá čtyři sedačky, aby v nich bylo více místa. Posílit by měli také wi-fi připojení.

Zda to však bude stačit je otázka a Jančura v dnešním rozhovoru oznámil, že pokud jeho žluté autobusy podlehnou konkurenci, rozšíří své aktivity v Německu. Problémem se tak do budoucna může stát i expanze RegioJetu na železnici, která je financována zejména autobusovou dopravou. Jančurova společnost už dříve jednala s FlixBusem o spolupráci při prodeji jízdenek a později také o prodeji části sítě RegioJetu, ale jednání pokaždé selhala. Dle jeho názoru chce FlixBuse žluté autobusy zcela vymazat z mapy. Co na expanzi německého dopravce říkáte vy?