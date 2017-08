Len rok po olympiáde sú športoviská v Riu zdevastované. Obrovské projekty sú už teraz odsúdené na smrť

Len nedávne olympijské hry v Riu sledoval celý svet. Všetko skončilo takmer presne pred rokom, večer 21. augusta. Spomienku zanechal najmä tím Spojených štátov amerických, ktorý si domov vzal 121 medailí, z toho 46 bolo zlatých. Bohužiaľ, na olympiádu v Riu budeme musieť len spomínať, športovať sa v jej dejiskách sa totiž už nedá. Všetky štadióny a športoviská boli totiž vybudované len pre olympiádu a každý, kto dúfal, že sa potom otvoria bežným ľuďom, dnes musí byť sklamaný. Megalomanské budovy tak dnes len chátrajú.

Športovci sú názoru, že je to celé veľmi smutné. Samotné ubytovanie a zariadenie bolo vraj prvotriedne. Navyše, napríklad budovy z londýnskej olympiády stále fungujú, rovnako to platí aj pre olympiádu v Pekingu z roku 2008 a ľudia si do nich môžu ísť kedykoľvek zamakať. Väčšina z brazílskych stavieb je však uzatvorená a chátrajúca. Na budovách sa už stihol prejaviť zub času a svoje stihli urobiť aj vandali či zlodeji.

Za všetkým však môže stáť stres. Rio de Janerio sa totiž vraj spamätalo neskoro a všetko sa stavalo v obrovskom zhone. Vraj jednoducho nikomu nenapadla otázka, čo bude so športoviskami, keď sa olympiáda skončí. Plány boli hotové len s niektorými časťami - vzniknúť mala napríklad divoká voda či verejný akvapark - miesta sú však momentálne zničené.

Warm up pool 6 months after the Olympics, Rio Olympic Park pic.twitter.com/1rNlzAcNZf — Areas Abandoned (@Areas_Abandoned) 20. augusta 2017

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images