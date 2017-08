11 nejlepších kolaborací Vladimira 518 nebo Mike Trafika s Hugo Toxxxem. Zavzpomínej na spolupráce, které nejspíš už nikdy znovu nevzniknou

Určitá dávka beefů je na každé rapové scéně vždycky potřeba. Pročistí vzduch, věci se dají do pohybu, nehledě na atraktivitu, kterou to pro fanoušky rozhodně nese a z historie českých rapových sporů víme, že to vždycky bylo ku prospěchu scény. Nyní jsme svědky právě takové situace. Hugo Toxxx ukončil spolupráci s BiggBoss labelem a udělal track Nikdys nebyl, který adresoval dvornímu producentovi kapely PSH Mike Trafikovi, aby po nějaké době přišla reakce ve formě osobní konfrontace před Hugovým domem, kterou si měli členové BiggBoss natočit do svého připravovaného videoklipu.

Vraťme se ale zpátky. Do doby, kdy Hugo byl s Vladimirem i Trafikem ještě kámoš a vydávali společné tracky. Vydali toho hodně kvalitního a nadčasového a my vybrali 11 nejlepších featuringů, díky kterým nám bude další společná tvorba určitě chybět.

Supercrooo feat. Vladimir 518 - Sweet Dreams (2007)

Skvělý zasněný text Toxxxe, Colea a Vladimira, které zaštítil beat vysamplovaný ze stejnojmenného hitu od legendárních Eurythmics. Track se poprvé objevil na mixtapu slovenského DJ Kappa – Hra sa začína, jenž vyšel v roce 2007. Už je to neuvěřitelných deset let od vzniku této věci.

Vladimir 518 - Smíchov-Újezd feat. Hugo Toxxx, Orion (2008)

Tento film je inspirován skutečnými lidmi a událostmi. Pravděpodobně nejatmosferičtější a nejlepší track z dílny Huga Toxxxe a Vladimira 518. Vzpomínka na jednu srpnovou noc (kdyby tak věděli, jak se o pár srpnů později budou vzájemně dissovat), kdy oba šli v pomyslném převleku za svá writterská alter ega tagovat do ulic Prahy. Orion na featu působí jako mentor, který se je snaží varovat před policií, ale oni neuposlechnou. Jak to nakonec dopadne si poslechni přímo v tracku Smíchov-Újezd. Skladba vyšla na legendárním albu Gorila vs Architekt a její produkci dělal Mike Trafik.

Hugo Toxxx feat. Vladimir 518 - Meleme meleme kávu (2008)

„Meleme meleme kávu“ má být experimentální antihiphop. Tuhle ambici určitě naplnil a doplněn skvělým psychedelickým videoklipem jde o chytlavou věc, která vyšla na albu Rok psa. Tohle album z roku 2008 se už nedá normálně koupit a prodává se jen na Hypno hustle srazech a vybraných shows. Hugo si hodnotu posledních kusů cení na 3 tisíce korun.

Orion a James Cole - Rap biz feat. Hugo Toxxx, Tede prod. Mike Trafik (2008)

Album Orikoule byla obecně velmi funky záležitost a tohle je jedna z tvrdších skladeb, která se tu naskytla. Produkoval ji DJ Mike Trafik, na featuringu je právě i Hugo Toxxx a celý track se věnuje rapovému byznysu, který není je o mejdanech a vytváření další hudby, ale i o tom, že všechno něco stojí a i rapeři musí být dobrými obchodníky.

Hugo Toxxx feat. Vladimir 518 - Kam mám jít? prod. Mike Trafik (2009)

Příběhová věc, kterou má na svědomí 518, Toxxx a Mike T. Všichni tři interpreti se sešli v této netradiční skladbě, která je součástí projektu pro Fond ohrožených dětí. Track „Kam mám jít?“ upozorňuje na osudy nechtěných dětí a v silném videoklipu dokonce účinkují děti z Klokánku.

Hugo Toxxx feat. Dara Rolins, Zverina, Vladimir 518 - Proč jsi proboha na mě tak zlá? RMX (2009)

„Proč jsi proboha na mě tak zlá?“ s Toxxxem, Darou, Zverinou a Vladimirem je remix původní skladby, která byla bez posledních dvou jmenovaných interpretů. O beat se rovněž zasloužil Mike Trafik. Jde o teď už klasickou rytmickou sexappealovku.

Hugo Toxxx - Draulim jak bauch prod. Mike Trafik (2010)

HPTN vol. 2 byla v roce 2010 slušná producentská deska, na které, kromě jiných věcí, zazněla i skladba „Draulim jak bauch“. Jak říká v jednom svém známém rýmu Toxxx: „Tenhle svět je blázen, proč já mám bejt normální – normální znamená bejt vyplej, což je k posrání.“

Hugo Toxxx feat. Vladimir 518 - Views (2012)

Jsme v roce 2012 – v roce, kdy český rap poprvé naplno ovlivnil trapový sound a Hugo vydal mixtape Bauch Money. Track Views je opět graffiti hymna, v refrénu zaznívajících „Deset tisíc views denně“ nepopisují internetová čísla zhlédnutí, jde o něco víc – o street credit, který si oba za svoje graffiti počiny vydobyli.

Vladimir 518 feat. Hugo Toxxx - Nemam zájem (2012)

V dobách, kdy Vladimir 518 dokončoval své druhé sólové album Idiot, vydal jako první singl track „Nemam zájem“. Tato spolupráce oběma hodně sedla a dostala se v určitém poměru i mezi nerapové fanoušky. Jde o teď už klasický BiggBoss reprezent track, do kterého si Hugo odskočil ze svého Bauch Money projektu.

BiggBoss Family - SLAP (2014)

Celá BiggBossí rodina pěkně pohromadě. Takto by už teď sice nevypadala, ale i přesto můžeš zavzpomínat na její doby trackem SLAP! z roku 2014, ve kterém je James Cole, Orion, Vladimir 518, Hugo Toxxx, LA4, Refew a Mike Trafik. Takovou kolaboraci už jen tak neuslyšíš.

Vladimir 518 feat. Hugo Toxxx - Vzbuď mě až skončíš (2017)

„Vzbuď mě až skončíš“ vyšlo v dobách, kdy už vztahy Vladimira a Toxxxe nebyly ideální. Jsou fragmentem jejich nikdy nedokončeného společného alba, které mělo vyjít už v průběhu roku 2016, ale bohužel k němu nikdy nedošlo. Vzhledem k současné podobě jejich vyhrocených vztahů pravděpodobně ani nikdy nevyjde. Tento track nakonec dropnul pouze na Vladimirově nejnovějším albu ULTRA! ULTRA! a víc jich už zřejmě hotových není.

Možná je to škoda, ale nejspíš to ani jednoho nerozladí natolik, aby přestal bavit svoje fanoušky. Za tu dobu už se jejich komunita přeci jenom vykrystalizovala. Koneckonců uvidíme sami – třeba náhodou ještě někdy, po letech, vyjde jejich společný throwback. Berme to z toho pohledu, že jde o opravdu dlouholeté přátelství, z něhož vyšlo hodně dobrého pro český rap. Mělo to skončit zrovna takovýmhle způsobem?