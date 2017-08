 Praha plánuje zbudovat podzemní vlakovou dráhu. Má vzniknout nová stanice Opera

Ke stávajícím formám pražské hromadné dopravy se má připojit speciální zbrusu nová podzemní železnice. Projekt Nové spojení 2 propojí příměstské vlaky, končící v současnosti na Masarykově nádraží s ostatními vlaky, aby nekončily v centru města, ale projely jím skrz. Projekt zahrnuje dva tunely a novou stanici Opera, která bude umístěna mezi Hlavním nádražím a Muzeem v blízkosti Státní opery.

Studie z roku 2007 ukazuje návrh řešení, kdy by nová podzemní vlaková trasa měla propojovat i stávající stanice metra, mezi jinými také Karlovo náměstí. Tím pádem půjde například z Milovic dojet přímo na Karlovo náměstí. Jeden z tunelů má vést skrz Smíchovské nádraží a zmiňované Karlovo náměstí, druhý přes Eden a Náměstí Bratří Synků. Dojde tak unikátnímu propojení různých dopravních platforem. Město se začalo touto deset let starou realizací opět zabývat a vypadá to na další vývoj.

Pražským železnicím dochází kapacita, proto je vybudování této sítě nutné. Nyní musí město změnit územní plán, což by mělo zabrat asi tři roky. Pak se může začít s konkrétními realizacemi a teprve potom by mohla začít stavba tunelů.