Kultová séria Age of Empires dostane úplne nové pokračovanie a už čoskoro si budeme môcť zahrať vylepšenú edíciu prelomového prvého dielu!

Když se mluví o žánru real-time strategií, dřív nebo později musí přijít řeč na Age of Empires. Tato legendární série z dílny Ensemble Studios, která letos slaví již dvacáté narozeniny, se zapsala tučným písmem do srdcí milionů fanoušků a dodnes se těší nebývalé oblibě. Na rozdíl od dalších žánrových velikánů, jako například fantasy série Warcraft, je svět Age of Empires do značné míry založený na historických faktech a ztvárnění skutečných událostí. Značka se během své existence dostala tři plnohodnotné díly a dva datadisky, nicméně již roky jsme se už ničeho nového nedočkali. To se však v příštích letech konečně změní. Na herním veletrhu Gamescom byl totiž oficiálně oznámen čtvrtý díl, na který milovníci strategií tak dlouho čekali.

Jakkoliv je však tato zpráva potěšující, na vydání očekávaného pokračování si ještě nějakou dobu počkáme. Možná i pár let. O hře zatím mnoho informací nemáme, víme však, že je v dobrých rukou. Na čtyřce totiž pracuje tým ze studia Relic Entertainment, které je zodpovědné za vysoce chválené a oblíbené hry jako Warhammer 40 000: Dawn of War, Homeworld nebo Company of Heroes. Vydavatelem je pak samozřejmě opět společnost Microsoft.

Čekání na nové pokračování si však můžete zkrátit díky definitivní edici prvního dílu. Ta vychází na PC (pouze s operačním systémem Windows 10) 19. října a nabídne vylepšenou grafiku s rozlišením až 4K, remasterované ozvučení, zdokonalené herní prvky, víceúrovňové přibližování obrazu a v neposlední řadě multiplayer přes službu Xbox Live.

Zobraziť galériu 4

Age of Empires Definitiv Edition má na starosti studio Forgotten Empires, které v minulosti vypracovalo HD expanze pro druhý díl série, který se společně s trojkou má časem také dočkat vlastní vylepšené verze. Ve hře se můžeme těšit také na veškerý dosud vydaný stažitelný obsah a dlouhé desítky hodin budování měst a pevností, taktizování a nelítostných bojů. Podle oficiálního Microsoft Storu cena definitivní edice činí 549 korun. Dnes navíc začíná uzavřená beta, do níž se můžete zkusit zaregistrovat na oficiálních stránkách hry.