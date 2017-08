Koniec leta slávi Parndorf v prímorskom štýle. Aké zľavy na teba čakajú u rakúskych susedov?

Ak si tento rok nestihol letnú dovolenku, nevadí. Na koniec augusta máme pre teba tip, kde si prímorskú atmosféru na promenáde naplno užiješ. Už 24. augusta môžeš nakupovať do zbláznenia od 8:30 až do 23:00 na najväčšom Late Night Shoppingu v McArthurGlen Designer Outlete Parndorf! Okrem fantastickej ponuky zliav až do mínus 80 percent v medzinárodných, luxusných, lifestylových a dizajnérskych značkách ako Escada, Karl Lagerfeld, Stefanel, Under Armour, Patrizia Pepe a na teba čaká aj sprievodný program.

S heslom „Leto pri mori“, sa môžeš tešiť na útulné chill-out zóny, plážové koše, pirátske truhly, ktoré ti pripomenú vzrušujúcu dovolenku pri mori. Do rytmu ti v celom centre budú hrať DJs a príjemné tóny živej hudby od Sci-Fidelity-Orchestra. Nočné nákupy bude sprevádzať aj gastronomická ponuka z Food Truckov, či klasické prevádzky ako Segafredo, Café Artner alebo Nordsee.

Pri dlhých nákupoch sa nezabúda ani na malých zákazníkov. Na deti čaká kopec zábavy v Dinolande, či na novom vonkajšom ihrisku. Vďaka novému ihrisku pri kaviarni Segafredo si kávu naozaj vychutnáš. Odporúčame vyskúšať aj kreatívny workshop, kde sa deti naučia viazať uzly ako ozajstní námorníci.

Aby toho nebolo málo, môžeš zažiť neopakovateľná živú Show priamo z Hollywoodu. Zábavy sa zhostí Mister Piano, ktorý predvedie nielen hru, ale aj akrobatické kúsky na najväčšom piáne na svete. Centrom sa budú niesť najväčšie hollywoodske hity, ktoré oslovia nielen mladých návštevníkov. Mister Piano bude isto vrcholom večera!

Tričko Patrizia Pepe 106€ 21€

Dámske hodinky Fossil 159€ 45€

Dámske slnečné okuliare Marc'O Polo 179€ 34€

Chino Short Superdry 69,95€ 13,95€

Tričko Diesel 40€ 8€

Pánske hodinky Fossil 159€ 50€

Viac si môžeš pozrieť na ich web stránke.