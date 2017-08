Zbourané a zaniklé stavby, které Prahu ukazovaly v jiném světle. Jak vypadaly tehdy, jak dnes a které novostavby je nahradily?

I když je centrum Prahy prošpikováno historickými stavbami, čas od času bylo nutné nějakou zbourat. Ulice se modernizují, peníze vyhrají před původním účelem nebo využití se změní. Bouraly se nejen architektonické či ideologické paskvily, ale i z dnešního pohledu významné budovy, který by současný prostor oživily, případně v době, kdy stály, dodávaly městu naprosto jiný dojem. V tomto článku jsme vybrali pár z nich a přinášíme ti současnou, tak i minulou podobu daného místa.

Most císaře Františka Josefa I.

Kdy byl postaven/zbourán: 1841/1898

Kde byl: Místo současného Mostu Legií

Most, jako by z oka vypadl Széchenyi lánchíd, který přes Dunaj propojuje Budapešť. Taky vznikaly v podobné době. Ten pražský řetězový most se stavěl v roce 1839–1841 na místě dnešního mostu Legií. Délka mostu byla téměř 413 metrů a šířka 9 metrů. Díky monumentálnosti této stavby se most významným způsobem zasloužil o rozvoj celé Prahy, hlavně Smíchova.

Odhalení slabiny tohoto mostu přišlo až po šestnácti letech, v roce 1857, kdy přes most vezli těžký vůz z tehdejší strojírenské továrny Ringhofferovy závody, která vyráběla tramvaje. Most byl na přepravu těžkých věcí připraven, ale po tomto přejezdu se celý rozhoupal a prohnul. Kvůli tomu na něm nebylo možné postavit tramvajovou trať, což Praha potřebovala. Sedmapadesát let po otevření byl most zdemolován a na jeho místě postavili v roce 1901 nový kamenný most – most Legií, jenž tu stojí dodnes.

Rudolfova lávka

Kdy bylo postaveno/zbouráno: 1869/1914

Kde bylo: Na místě dnešního Rudolfina

U mostu ještě zůstaneme. Rudolfova lávka byla v pořadí třetím řetězovým mostem v Praze. Vznikat začala už v roce 1866 a uchytilo se pojmenování Železná lávka, z čehož plyne i dnešní pojmenování ulice, kde lávka končila na Malé straně. Na Starém městě bylo nutné upravit okolí břehu, protože tu dříve byla skládka. Tehdejší náklady na stavbu mostu činily 294 tisíc zlatých. Lávka sloužila převážně pěším chodcům a pod mostovkou vedlo plynové potrubí mířící na Malou stranu, plynem byla osvětlována i samotná lávka.

V březnu 1914 byla Rudolfova lávka svržena kvůli nedalekému Mánesovu mostu, který byl větší a umožňoval průjezd těžkých strojů. Lávku dodnes připomíná hrázděný mýtní domek, kde nyní působí občanské sdružení Gemini. Je škoda, že se některé řetězové mosty v centru Prahy nedochovaly dodnes.

Nádraží Těšnov

Kdy bylo postaveno/zbouráno: 1875/1985

Kde bylo: Na území Těšnova, kousek od současného Florence

Nádraží Těšnov, původní Denisovo nádraží, je typickým příkladem nešetrného zbourání dobře vypadající praktické budovy na úkor předrevolučních mimořádně necitlivých zásahů do veřejného prostoru. Budova musela zmizet kvůli nechvalně proslulé magistrále, která byla vyprojektována v 70. letech a lhostejně pronikla do historického jádra hlavního města. Monumentální budova nádraží byla otevřena v roce 1875. Interiér zdobily štukové dekorace, velké závěsné lustry a sochy z litiny. V tehdejší době bylo nádraží považováno za nejkrásnější ve střední Evropě.

Fungovalo téměř sto let. Navrhovaná magistrála však měla toto honosné nádraží zrušit. Ozvalo se několik nesouhlasných hlasů, ale tehdejší dálniční architekti si byli jisti – magistrála nejde nikam odklonit. V prvním červencovém dni roku 1972 odbavilo nádraží svůj poslední vlak. Odjel přesně ve 23:40 a od té doby už nikdy žádný jiný. Nádraží se uzavřelo, byla odmontována veškerá výzdoba a v březnu 1985 budovu po 110 letech odpálili. Na jejím místě je nyní silniční spleť.

Stalinův pomník na Letné

Kdy byl postaven/zbourán: 1955/1962

Kde byl: Letná, místo současného metronomu

Celé toto sousoší mělo velmi potemnělou historii. Sochař Otakar Švec v roce 1949 nechtěně vyhrál soutěž na jeho realizaci. Začal na něm pracovat s dalšími architekty, bohužel se však z obrovského politického nátlaku, který na něj a jeho rodinu působil. Komunistům přišel Stalin málo dominující, jiným se zase nelíbili ohlížející se lidé na pomníku, tehdejší politický režim chtěl mít svého vladaře co nejlepšího. Švec řešil problémy alkoholem. Jeho manželka už nemohla další tlak vydržet a roku 1954 se zabila.

Jen měsíc před odhalení z žuly opracovaného monstra se Švec kvůli projektu hodně trápil. Žena se mu zabila, socha se mu ani trochu nelíbila a navíc schytává strašně nepříznivé reakce z celého širého okolí. Proto se rozhodl 4. dubna 1955 otrávit plynem. Stalinův pomník byl tak odhalen 1. května bez jeho autora. Moc dlouho se tu ale neohřál. Stalinův nástupce, N. S. Chruščov, odsoudil Stalinův kult osobnosti a v listopadu 1962 byla socha odpálena – po pouhých sedmi letech. V roce 1991 byl na tento spot umístěn pohyblivý metronom.

Vestibul metra na Národní třídě

Kdy byl postaven/zbourán: 1985/2012

Kde byl: Národní třída

Abychom nezůstali jenom v historii, můžeme se podívat i na nedávno zbouraný vstup do metra v centru Prahy. Poměrně ostudný stav původního vestibulu, který byl špinavý a scházely se tu různé méně příjemné existence, se proměnil do stavu, kdy je o dost reprezentativnější. Tentokrát ani tolik jindy velmi kritizované kancelářské a obchodní budovy tolik nevadí. Prostor nyní vypadá více jako součást velkoměsta. Během rekonstrukce tudy metro dva roky neprojíždělo. Podobné změny jako Národní třída, se v roce 2000 dočkal i Anděl.

Dům u Turků

Kdy byl postaven/zbourán: 1922/2017

Kde byl: Václavské náměstí, na rohu s Opletalovou ulicí

Dům u Turků je budova původně z roku 1881, kterou později přestavěli do tehdejšího populárního stylu art deco, kdy dostal dvoupatrovou nástavbu. Budova nikdy neoslňovala svojí architektonickou hodnotou, přesto spadá pod Pražskou památkovou rezervaci a proto její demolici Praha zamítla. Proti demolici budovy se postavil mj. i Václav Havel a také iniciativa Za starou Prahu, která proti záměru investora uspořádala několik demonstrací. Po několika odkladech vstoupil v dubnu 2017 v platnost demoliční výměr a už v polovině dubna demolice začala. Skončila letos v srpnu a má ji nahradit nová prosklená budova.

Dům u Turků nahradí moderní devitipatrový Květinový dům, jehož stavba vyjde na 1,2 miliardy. Budou v něm kanceláře a obchody. Investor si od stavby slibuje, že jeho novostavba dosáhne přesahu pro celou společnost. Prý očistí Václavák od prostituce, drog a kapsářů.