Dojímavá ilustrácia o starnutí, vďaka ktorej sa na život možno začneš pozerať trochu inak

Život je krátky. Niet pochýb o tom, že väčšina z nás za svoj život len ťažko dosiahne všetko to, o čom odmalička snívame, ale ak si uvedomíme jeho krátke trvanie, možno sa s ním budeme vedieť jednoduchšie vysporiadať. Oceňovaný ilustrátor Dan Dougherty zverejnil dojímavý obrázok zložený z mnohých rozdielnych scén zachytávajúcich otca stojaceho pri svojej dcére, sledujúc ako rýchlo rastie a vyvíja sa až do momentu, keď nadíde čas rozlúčiť sa s ňou. Nič z toho sa v skutočnosti neudialo a otec len po celý čas drží svoju dcéru na rukách a predstavuje si svoj život o niekoľko desiatok rokov, a tak by sme si každý mali uvedomiť, aký krátky je život na to, aby sme neustále riešili bezvýznamné problémy, ktoré nám nijak nepomáhajú.

