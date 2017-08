Robotník zarába na Twitteri 5-tisíc eur ročne vďaka Kim Kardashian. Stačila mu na to jej jediná odpoveď

Nástup sociálnych sietí umožnil tisícom ľudí premeniť svoje koníčky na dobre platenú prácu. Tvorcovia videí dnes zarábajú desaťtisíce na Youtube a ničím zvláštnym už nie sú ani modelky na Instagrame, ktoré si nechávajú platiť za propagáciu čohokoľvek. Na to, aby sa človek stal populárnym na internete je väčšinou potrebná špecifická charizma, výnimočný vzhľad alebo špeciálny talent, ale Jerome Billingham dokazuje, že v ideálnom prípade stačí použiť Twitter v tom správnom čase. V roku 2013 pracoval Jerome vo fabrike, kde každý deň trávil hodiny balením posteľnej bielizne, a pred jednou z ranných zmien postrehol, že jeho idol v podobe Kim Kardashian niečo práve pridal na Twitter. Nemal čo stratiť, tak jej pod tweet napísal otázku, či si niekedy vôbec všíma aj svojich komentujúcich fanúšikov, a následne mobil vypol a pokračoval v ceste do práce.

Onedlho mu začal mobil neustále vibrovať a zo všetkých strán sa naňho hrnuli notifikácie a správy od kamarátov aj cudzích ľudí, pretože Kim si jeho tweet nielenže všimla, ale naň ešte aj odpísala. Stačilo obyčajné „@YesJerome_ love you too!“ a mladému robotníkovi sa zmenil život. O niekoľko hodín mu na Twitteri pribudlo cez 20-tisíc nových sledovateľov a postupom času nazbieral vďaka jedinej odpovedi od Kim viac ako 500-tisíc followerov, z ktorých si dnes slušne privyrába. Spolupráce so spoločnosťami ako Primark či E4 mu prinášajú približne 5,5-tisíc eur ročne, okrem toho mu značky posielajú oblečenie úplne zadarmo a popularitu využíva aj v nočných kluboch, kde má často bezplatný vstup a alkohol na účet podniku. Jerome v súčasnosti pracuje pre Haven Holidays a už dlhší čas plánuje, že sa začne naplno sústrediť na svoju internetovú kariéru a prestane pracovať nadobro, pretože súčasných 5-tisíc eur by pri troche snahy mohol premeniť na hotovú zlatú baňu.

