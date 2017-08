Tínedžer je uväznený v tele bábätka kvôli syndrómu, ktorý má len 1 človek zo 7 miliárd. Chcel si aj ublížiť kvôli neschopnosti komunikovať

Do troch rokov sa Angus nijak neodlišoval od svojich rovesníkov, spokojne si rástol a užíval si život. Jeho rodičia si síce všímali menšie odlišnosti a žili s podozrením, že možno všetko nie je v úplnom poriadku, ale netušili, že im lekári onedlho oznámia správu, ktorá by väčšinu ľudí položila. Malý Angus šiel kvôli podozreniam svojich rodičov na lekárske testy v britskom Manchestri a podozrenia sa o tri týždne neskôr potvrdili. Nešlo o žiadny známy genetický problém, ktorý by lekári a odborníci už desaťročia analyzovali a snažili sa vymyslieť spôsob, ako zlepšiť životnú situáciu pacientov, pretože pri Angusovi identifikovali vzácny syndróm, aký sa možno ešte neobjavil u žiadneho iného dieťaťa.

Šanca na jeho vznik je približne 1 ku 7 miliardám a je taký vzácny, že neexistuje ani jeho zaužívané pomenovanie. Lekári ho definovali len ako „chromozómová translokácia 15/22 s čiastočnou trizómiou 22q12.3“ a Angus si kvôli nemu vytrpel už viac ako 40 operácií. Každý týždeň mu jeho obetaví rodičia dávajú 250 rôznych dávok liekov, aby sa jeho kvalita života aspoň trochu zvyšovala a aj keď si uvedomujú, že 13-ročný Angus uväznený v tele bábätka nikdy nebude viesť nezávislý život, nadovšetko ho milujú. Angus nedokáže komunikovať s okolitým svetom slovami, a tak používa jednoduché gestá, čo si všimli aj diváci britskej relácie This Morning a v minulosti si už dokonca chcel ublížiť, pretože viac nedokázal znásať svoju neschopnosť komunikovať s okolím. Tínedžer sa našťastie vždy môže spoľahnúť na svoju rodinu a aj keď jeho život bude ešte ťažký a plný prekážok, spoločnými silami si ho bude svojsky užívať.