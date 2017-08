Ženy prichádzali zažiť orgazmus aj cez obednú prestávku. Špeciálna udalosť vďaka novému vibrátoru prilákala až tisícku účastníčok

Spoločnosť Hot Octopuss z britského Londýna vymyslela novú sexuálnu hračku pre ženy a dlho rozmýšľala nad tým, ako ju ideálne dostať do povedomia širokej verejnosti. Vibrátor s názvom Queen Bee preto vo veľkom množstve priniesli do amerického New Yorku a na dva dni tam vytvorili provizórne miestečko, kam si mohli ženy zájsť cez obednú prestávku a na pár minút zrelaxovať pri orgazme.

Nezvyčajný event vyvolal v New Yorku vlnu záujmu a aj keď bolo pripravených len 40 uzatvorených miest pre prichádzajúce ženy, záujem rýchlo presiahol číslo 1000, a tak sa viaceré z nich museli obrniť aj dávkou trpezlivosti. Pred vstupom do svojej súkromnej kabínky, kde im spoločnosť robil už len vibrátor, dostali účastníčky ešte aj krátke školenie od profesionálnej sexuálnej terapeutky, ktorá im prezradila tajomstvá toho najlepšieho orgazmu a potom sa už mohli pustiť do práce. Zamestnanci spoločnosti Hot Octopuss pri pohľade na rady tvoriace sa pred ich provizórnym obchodíkom strácali reč a svoju udalosť považujú za mimoriadne úspešnú, o čom svedčia aj pozitívne reakcie nielen na samotný nápad, ale aj na účinky ich novej hračky. Už minulý rok pritom zorganizovali podobnú udalosť pre mužov, keď sa na uliciach New Yorku objavila masturbačná búdka s názvom GuyFi.

