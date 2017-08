Štyri roky sa stravuje jedlom z kontajnerov, ušetrila desaťtisíce a kúpila si byt za 700-tisíc eur

Nakupovanie v supermarketoch pre tisíce ľudí po celom svete už vyšlo z módy. Asi ťa neprekvapí informácia, že supermarkety kvôli predpisom často vyhadzujú nezávadné potraviny a ak dokážes prekonať prvotné zhnusenie a psychologickú bariéru, prakticky zadarmo budeš môcť jedávať priamo z kontajnerov. Pred štyrmi rokmi sa o kontajnerovej kultúre dozvedela Mel Humphreys, ktorá pracuje v austrálskom Sydney ako zdravotná sestra a už dlhší čas rozmýšľala, ako ušetriť na potravinách. Najskôr nechcela veriť, že v kontajneroch by mohla nájsť neotvorené potraviny vo výbornom stave, ale po niekoľkých návštevách opustila supermarkety a dnes už 75 percent jej potravín tvoria práve potraviny z odpadkových košov.

Nikdy si z kontajnerov nezoberie potraviny, ktoré už boli otvorené, alebo sú iným spôsobom porušené, avšak aj napriek tomu máva pravidelne chladničku aj mrazničku naplnenú mäsom do takej miery, že musí potraviny nosiť k mame. 34-ročná sestrička za štyri roky zvládla zredukovať svoje náklady na potraviny zo 150 eur týždenne na približne 30 eur týždenne a to už do nich počíta aj zopár večerí v reštauráciách. Šetrenie na potravinách jej umožnilo využiť približne 20-tisíc eur na hypotéku a kúpu nového bytu v Sydney s hodnotou takmer 700-tisíc eur a jej nezvyčajný životný štýl si pochvaľujú aj jej priatelia. Ak už má svoje zásoby potravín kompletne naplnené, potom ich občas prinesie aj kamarátom či kolegom v práci a oni nechcú veriť, že ich nedávno vytiahla z kontajneru. Mel zatiaľ nikdy nemala zdravotné problémy z jedla, ktoré našla v kontajneroch, pretože dbá na základné bezpečnostné pravidlá a všetkým odporúča, aby si aspoň raz v živote skúsili zájsť ku kontajneru za supermarketom a nahliadnuť doň.