Babičkin zásnubný prsteň sa po 13 rokoch našiel na mrkve. Stratila ho, keď pracovala v záhrade

Strata zásnubného prsteňa musí zabolieť, pretože väčšinou ide o predmet s veľkým citovým významom. 84-ročná Mary Grams si to uvedomovala ešte intenzívnejšie, keďže svoj zásnubný prsteň dostala od budúceho manžela Normana ešte v roku 1950 a strážila si ho ako oko v hlave až do roku 2004, keď ho nechtiac stratila niekde vo svojej záhrade. Spomína si len na to, že šla pracovať do záhrady a po vytrhaní buriny už prsteň na jej prste nebol. Zúfalo prehľadávala záhradu, ale nedokázala ho nájsť a už sa s ním odvtedy nadobro rozlúčila.

Kúpila si menší prsteň ako náhradu za svoj originál, ale teraz ho už zase môže odložiť do poličky, pretože zvláštnou zhodou náhod sa šperk objavil na rovnakej záhrade, kde ho Mary stratila, po dlhých 13 rokoch. Rodina Gramsovcov upravovala svoju zeleninovú záhradu a odrazu z nej nevesta 84-ročnej Mary vytiahla zvláštne skrútenú mrkvu. Stačil jej jeden pohľad na oranžovú zeleninu a hneď vedela, že sa pozerá na stratený prsteň, ktorý si konečne našiel cestu na povrch. Mary pri pohľade naň nedokázala udržať slzy a hneď si ho dala späť na prst ako spomienku na manžela Normana, ktorý odvtedy pred piatimi rokmi zomrel.

A few weeks after losing her engagement ring, Mary bought herself this one, much smaller, to replace it. #Camrose pic.twitter.com/sg9WN4y1Pb — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15. srpna 2017

Yesterday Mary's family called her and told her they'd found her long lost ring, in a carrot they pulled for dinner at the family farm. #yeg pic.twitter.com/I7SEnl49T0 — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15. srpna 2017

Mary, 84, says she didn't know if they were kidding or not, but when her granddaughter brought the carrot over - she knew: "It's mine!" #yeg pic.twitter.com/Ft7IMUeSMR — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15. srpna 2017