Supa dissuje Delika a vyčíta mu všetky jeho prešľapy. Vykopnúť ho z Mojej reči bolo vraj to najlepšie, čo mohol spraviť

Ešte pred pár mesiacmi sa mnohí fanúšikovia rapu sťažovali, že domáca rapová scéna je nezvyčajne jednotná a nezhody či dissy sa z nej absolútne vytratili. Všetci dobre vieme, že práve úprimné výmeny názorov k tomuto hudobnému žánru patria, no aj napriek tomu by si snáď nikto neželal situáciu, ktorá sa udiala v posledných mesiacoch a vyvrcholila včera a dnes. Približne pred 24 hodinami sme zverejnili tento Delikov rozhovor, v ktorom sa veľmi otvorene vyjadruje k rozpadu Mojej reči a rovnako sa snaži pomenovať dôvody, prečo sa tak muselo udiať. Ešte včera som mimochodom oslovil aj Supu s tým, že mu radi dáme priestor vyjadriť sa.

Jeho odpoveď prišla až dnes, no nebola to reakcia na moju správu, ale rovno disstrack. Skladba sa mimochodom objavila na youtube kanáli "Analny Yaksha", čím sa pravdepodobne Supa snaží niečo naznačovať. No samozrejme prichádza do úvahy aj alternatíva, že je táto nahrávka unikla bez Vladanovho vedomia. V skladbe mu vyčíta niektoré jeho prešľapy, vracia sa ku konkrétnym príbehom a servítku pred ústa si rozhodne nedáva. Aj keď vieme, kto stojí za hudobnou produkciou s vysamplovaným "Piča", kvôli vzťahom nebudeme meno spomínať a vy si hneď Supu vypočujte sami.