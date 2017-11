Onanista nerád opúšťa lôžko, je unavený a mrzutý. Ako sa na ľudskú sexualitu pozerala spoločnosť v minulosti? 

Inšpiráciou pre napísanie tohto článku bol pre mňa moment, keď som mal možnosť nahliadnuť do archívneho výtlačku časopisu Nová kultúra z roku 1921. V ňom som si prečítal veľmi zaujímavé informácie o tom, aké negatívne následky môže mať sebaukájanie v živote človeka. Nakoľko sa pri dnešných poznatkoch človek nad podobnými teóriami už len zasmeje, je zaujímavé, akým spôsobom sa za niekoľko dekád zmenil pohľad na ľudskú sexualitu. V tomto článku si na úryvkoch niekoľkých textov ukážeme, že ak si si chcel v minulosti chcel užiť trochu radosti v rámci svojej intimity, musel si sa potýkať s veľkými predsudkami vtedajšej spoločnosti.

Akonáhle vnikne mužské semeno (spermatozoon) do ženského vajíčka v maternici, nastáva počatie. To má byť jediný cieľ pohlavných stykov.

Obeť samohany, ktorá bola pestovaná veľmi nemierne, prejavuje rovnaký nedostatok mužnej sily ako eunuch.

Muž, ktorý užíva tela svojej ženy len ako nástroja k svojmu ukojeniu, kým ona pri tom nie je nijako strhnutá vášňou, iba sa mu trpne poddáva, uráža aj jej telo, aj dôstojnosť jej matky, bez ohľadu na to, ako sa na to díva ona. Pri dnešnom spôsobe manželstva je to prípad obvyklý.

Pohlavne perverzný (zvrhlý) je taký človek, ktorý je pohlavne vábený k inej osobe toho pohlavia, alebo ktorý ukája svoj pohlavný úd na osobe rovnakého pohlavia.

Zdržanlivosť v manželstve má byť uskutočňovaná hlavne v období tehotenstva; v každom mesiaci v období, ktoré nespadá do obdobia pred menštruáciou a po nej, keď prirodzený pud ženy volá po dôvernom styku s druhým pohlavím a kde prirodzené je možné čakať tehotenstvo; v prvých niekoľkých mesiacoch obdobia kojenia dieťaťa.

Sadizmus je perverzia citu pohlavného v tom zmysle, že muž sám trýzni ženu. Všetky tieto perverzie nie sú vrodené a dajú sa určite vyliečiť hypnózou.

Nie je dobré pre manželov, aby žili spoločne a pokúšali sa zdržať všetkých pohlavných stykov v období, v ktorom je pre ženu prirodzené, aby si tieto styky dopriala. Inými slovami, mám pevne za to, že pre obyčajnú, správne nahliadajúcu dvojicu, sa hodí skôr striedmosť a že nie je doporučené, aby sa pokúšali o úplnú zdržanlivosť.

Pri súloži závisí na aktivite muža, žena sa chová viac pasívne a jej aktivita asi nie je nutná k oplodneniu.

Nedá sa vyhnúť faktu, že mnoho manželstiev nie je ničím iným než zákonom posvätenou prostitúciou, v ktorej je žena vydaná bez lásky alebo žena, ktorá svoju lásku stratila a zmenila ju na to, že sa predáva za domov a obživu, ktorej sa jej za to dostáva.

Liehoviny, korenie, čaj a káva, veľa mäsa rozpaľujú pohlavný pud mládeže, dráždi nervy. Aj u dospelého najmä alkohol podnecuje zmyselnosť a oslabuje súdnosť, takže ľahkomyseľne oddáva sa onanii a súloži nečistej, z čoho má následky na celý život.

Je zrejmé, že zdatný, krvnatý muž môže ukájať svoj pohlavný pud oveľa častejšie ako nervózny muž s malými životnými silami bez toho, aby tým doznal nejaké straty na sile.

Embed from Getty Images

Samohana je nielen najškodlivejší a najviac oslabujúci zvyk, ale tiež najrozšírenejší medzi mládežou. Býva získaná obyčajne v dobe pohlavného dospievania alebo krátko pred ním, ale niekedy sa jej naučia už veľmi malé deti od zvrhlých vychovávateliek alebo skazených starších detí. Často sa naučia deti samohane v spoločnosti iných, ktorí ich poznali z polúcie, niekedy k nej však bývajú privedené podráždením údu vzniknutým náhodným dotykom vlastnej ruky. Aj myseľ, aj telo veľmi trpia následkami často a dlho prevádzkovanej samohany a je otázka, komu z nich to viac škodí.

Isteže, samohana olupuje muža o jeho mužstvo a činí ho menej spôsobilým pre povinnosti života a pri stálom a častom prevádzkovaní končí aj úplným nervovým a telesných zrútením. Svojím pudom uznáva svoju nespôsobilosť a placho sa uhýba priamemu pohľadu normálnej a zdravej mladej ženy. Klesajúc čím ďalej, tým hlbšie, podlieha obeť tejto neresti mnohým chorobám, hlavne nervovým poruchám, hystérii, niekedy aj padúcnici (epilepsii), paralýze, ochoreniam chrbtice a chorobomyseľnosti.

Embed from Getty Images

Na záver som si pre vás vybral úryvok zo spomínaného časopisu Nová kultúra, ktorý ponúkam v doslovnom znení:

Jedným zo stálych príznakov onanie býva chudnutie a slabosť telesná, čo tým viac bije do očí, že onanista máva nenásytný hlad. Obyčajne však prisudzujú to rodičia rýchlemu vzrastu. Zoslabený onanista nerád opúšťa ráno lôžko a cez deň je stále unavený a mrzutý. Pri stúpaní do vrchu a do schodov trápi ho ťažký dych a búšenie srdca. Držanie tela býva chabé, často priam starecké, nohy v kolenách bývajú pokleslé, často dostavujú sa závraty a mdloby. Zotavenie a pružnosť telesná i duševná dostavujú sa však prekvapivo skoro, akonáhle onanista zanechá svoju neresť.

Farba tváre býva bledá, žĺtkastá, niekedy olovene šedá, pery bezfarebné, oko mdlé, bez lesku. Pod očami modravé ryhy, viečka očné zdurené, svalstvo mäkké ako kaša, tep býva slabý, mnohokedy sotva hmatný. Onanista aj pri malej námahe alebo pri duševných rozpakoch ľahko sa potí, v tvári a na rukách, tiež nohy často sa potia a zapáchajú a bývajú stále studené. V ťažkých prípadoch bývajú nohy zdurené a opuchnuté. Často býva tiež u onanistov nervózne červenanie pri rozpakoch. Srdce onanistov býva zhusta rozšírené bez toho, aby tu lekár mohol nájsť nejakú inú príčinu tohto rozšírenia. Stáva sa to zjavne následkom zvýšenia tlaku krvného pohlavným dráždením.

Avšak aj zažívanie trpí samoprznením. Po dlhšom predvádzaní onanie stráca sa chuť k jedlu a dostavujú sa rôzne ťažkosti zažívacie. Po jedle pociťujú mnohí bolesti v žalúdku, iní zase bolesti v živote, ano aj opätovné vrhnutie, u iných opäť dochádza k hnačkám, tvoreniu plynov v črevách, k tvrdošijnej zápche, zlatej žile (hemoroidom) a pod. Väčšina onanistov nie je schopná, keď dospejú, plodenia, nie sú schopní súlože a ich semeno je oslabené. Preto plodí potomstvo degenerované, nervovo vyčerpané, k onanii náchylné, krivonohé, zakrpatené, s vyhasnutým okom, ktoré predčasne umiera alebo biedne životom sa vleče, lebo taký otec, deti.