V indickej nemocnici zomrelo za šesť dní najmenej 64 detí. K obrovskej tragédií došlo pre nezaplatené účty

Domáce zdravotníctvo je nielen médiami, ale predovšetkým občanmi Slovenska často kritizované. Sťažnosti sa týkajú predovšetkým nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, absencii zdravotníckeho či hygienického materiálu a drahými, resp. chýbajúcimi liekmi. Ale pri pohľade na to, čo sa deje v iných krajinách, si človek musí povedať, že sa u nás nemá až tak zle. Svoje by o tom vedeli hovoriť napríklad vo Venezuele, ktorej obyvatelia skrz nepokoje vyvolané nesúhlasom s tamojším režimom trpia nedostatkom všetkého, čo si viete pre správne fungovania štátneho zdravotníctva predstaviť. Za všetko hovorí napríklad, to, že si obyvatelia tejto juhoamerickej krajiny musia lieky kupovať na čiernom trhu. Tento článok však nebude o Venezuele, ale o Indii, kde sa v uplynulých dňoch skloňujú informácie o strašnej tragédii.

V priebehu šiestich dní zomrelo následkom zlého zdravotného stavu najmenej 64 detí a podľa tvrdení rodičov zosnulých potomkov bolo príčinou smrti nedostatok kyslíka. Hoci to miestne úrady popierajú a tvrdia, že deti zomreli prirodzenou smrťou, faktom je, že nemocnica, ktorá sa nachádza v štáte Uttarpradéš na severe Indie, nemá už niekoľko dní dostatočné zásoby kyslíka pre svojich pacientov. Zdravotnícke zariadenie totiž dlhuje 6,8 milióna rupií (90 000 eur) spoločnosti, ktoré jeho dodávky zabezpečuje.

Rodiny malých pacientov boli odkázané iba na ručné resuscitátory (tzv. ambuvaky), ktoré mali túto kritickú situáciu dočasne zvládnuť. Bohužiaľ, toto opatrenie sa ukázalo ako vrcholne nedostatočné, a to zvlášť v prípadoch, keď sa deti liečili na encefalitídu (zápalové ochorenie mozgu vyvolané prevažne vírusmi). Toto ochorenie sa prejavuje bolesťami hlavy, horúčkami, stuhlosťou šije, poruchami vedomia, triaškou, halucináciami či obrnou okohybných nervov. V Indii je rozšírená práve v Uttarpradéši, a to v období monzúnových dažďov. Na celej situácii je najhoršie vedomie, že k smrti vôbec nemuselo dôjsť. Stačilo, aby si nemocnica splnila svoje záväzky a zabezpečila pre svojich pacientov aspoň neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Aký máte na celú situáciu názor vy?