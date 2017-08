Byť nezadaným a slobodným má svoje čaro. Ilustrácie dokazujú, že na šťastie nutne nepotrebujeme partnera

Človek je spoločenský tvor, ktorý sa neustále potrebuje obklopovať rodinou a kamarátmi na to, aby mohol byť štastný. Občas si aj napriek tomu potrebujeme od spoločnosti oddýchnuť a zavrieť sa do svojho vnútra, čo sa dá skvele vykonávať v prípade, ak bývaš sám. Samota nie je nič, za čo by sa bolo potrebné hanbiť a veľké množstvo ľudí rýchlo spadne do jej náručia, pretože samota a osamelosť sú dve rozdielne veci. Vyhradiť si dostatočný čas na samého seba je výbornou cestou ku mentálnej očiste a uvedomuje si to aj ilustrátorka Yaoyao Ma Van As, ktorá sa často venuje tematike slobodného a nezadaného života plného dobrodružstiev a lákavých maličkostí. Na dosiahnutie šťastia nutne nepotrebujeme partnera a ak si to raz v živote uvedomíme, už nebudeme musieť mať strach zo samoty.

