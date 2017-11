Kúp si tričko či mikinu s hákovým krížom a propaguj lásku i mier. Odvážny krok spoločnosti narazil na silnú kritiku

Nacistický diktátor Adolf Hitler premenil spočiatku nevinný náboženský symbol na tabuizovaný znak totalitnej vraždiacej mašinérie. Svastika je stará niekoľko tisíc rokov a v Ázii dodnes patrí medzi bežne používané symboly, avšak po druhej svetovej vojne zostala v mnohých európskych krajinách zakázaná a predstavovala prejav nadradenosti či rasizmu. Nacisti pravotočivú svastiku otočili o 45 stupňov a spravili z nej svoj charakteristický hákový kríž, lenže na internetovom portáli Teespring sa nedávno objavili nezvyčajné tričká aj mikiny s motívmi hákového kríža.

Za dizajnom oblečenia stojí štúdio KA design a cieľom prefarbenia nacistického hákového kríža na dúhový symbol by mal byť boj za svetový mier, lásku a rovnaké práva pre všetkých, čo sa dalo dosiahnuť určite aj iným spôsobom. Ľuďom sa tričká s hákovými krížmi začali v posledných dňoch na Teespringu objavovať ako navrhované produkty a na Twitteri sa okamžite spustila masívna vlna kritiky. Opätovné získavanie pôvodného významu svastiky väčšinu ľudí zatiaľ nepresvedčilo a bude to ešte veľmi ťažká úloha, pretože hákový kríž je jedným z najnotorickejšie známych symbolov, aké by si na našom svete mohol objaviť.

Calling for global #BoycottTeespring until @teespring grows a brain & stops selling nazi swastika shirts. Not cool, very disgusting. pic.twitter.com/gfGloB79F3 — Trainer Gloria (@TrainerGloria) 6. srpna 2017