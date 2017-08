Dočkáme sa Counter-Striku či League of Legends na olympijských hrách? V Paríži sa v roku 2024 môže sen stať skutočnosťou

Elektronický šport má dlhodobo vydobyté svoje miesto u mladých divákov. Točí sa v ňom solídny objem peňazí, fanúšikov bavia výkony hráčov, ale častokrát aj faktor náhody, ktorý mení situáciu v hrách o 180°. A už sa môže objaviť aj na olympiáde.

Konfrontovať sa bude Tony Estanguet, spolupredseda výboru pre kandidatúru Paríža na Letné olympijské hry v roku 2024 spolu so zástupcami eSportu a Medzinárodnej olympijskej komisie. Ak by sa ľady predsa prelomili, išlo by o historický okamih nielen v oblasti tradičných športov, ale aj tých elektronických. Zatiaľ však nepredbiehajme. Keby to klaplo, tak by sme sa možno predsa dočkali vysielania počítačových hier napríklad na RTVS tak, ako to robí už nejakú chvíľu americká ESPN. Myslím, že mladí hráči a fanúšikovia by nenamietali.

Estanguet berie zručnosť klikania myše a klávesnice za bežný šport. Verí, že pokiaľ si má olympiáda udržať publikum a prilákať aj mládež, tak je to práve skrz túto digitálnu zručnosť. Nejde už o žiadne zábavky, vzhľadom na to, že takýto druh športu zapĺňa nielen štadióny, ale aj kasy organizátorom. Napríklad na Ázijských hrách budú počítačové hry v roku 2022 brané ako legitímna kategória, aj keď zatiaľ konkrétny zoznam súťažných hier ešte nie je k dispozícii.

„Budeme sa tým zaoberať. Nemôžeme len tak povedať 'nie, toto nie sme my, toto nie je o olympiáde'“, hovorí Tony Estanguet, francúzsky trojnásobný olympijský slalomový majster. „Mládež sa zaoberá eSportom a podobnými záležitosťami, tak sa poďme radšej pozrieť na to, či vieme nájsť kompromis a prilákať ich na olympiádu. Nechcem hovoriť 'nie' od začiatku, pretože je to vecou debát medzi olympijským výborom a najvyššími predstaviteľmi v oblasti eSportu - prečo sú veci tak ako sú, prečo majú o to diváci taký záujem a čo to všetko obnáša.“

Na definitívnu odpoveď si ešte budeme musieť počkať, keďže úplne posledné zmeny o programe hier prebehnú po ukončení LOH 2020 v japonskom Tokiu. Pamätníci si možno spomenú na taký Clanbase Nations Cup, no vedel by si si predstaviť slovenskú reprezentáciu na olympiáde napríklad v Hearthstone, League of Legends, Counter-Striku či v Rocket League?