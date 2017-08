Diskety ešte nie sú mŕtve, stal sa z nich nový hudobný nástroj - floppotron

Dlhodobým trendom je všetky prenosné médiá pchať do čo najmenších rozmerov. Staré disketové mechaniky však ešte majú čo ponúknuť.

Niektorí z nás si možno ešte pamätajú na zvláštne pazvuky, keď sa vložila disketa do mechaniky. Blikajúce svetielko a dnes už absurdný objem dát 1,44MB u 3,5" diskiet predstavovali v tej dobe možnosť, ako prenášať dáta či hry. Poľský geek menom Paweł Zadrożniak im však dal druhú šancu na život, spolu s ďalšími ôsmimi harddiskmi a dvoma starými skenermi. Výsledkom driny, kým sa všetky tóny detailne nakódujú, je perfektná symfónia melódií známych skladieb a hitov. Nechýba ani Sail od Awolnation, Harder Better Faster Stronger od Daft Punku či Feel Good Inc. od legendárnej virtuálnej kapely Gorillaz.