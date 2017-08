Internet sa nemôže prestať smiať zo šalátu, ktorý priniesli vegánke na dovolenke ako hlavné jedlo

Dve tínedžerky z anglického mesta Leeds sa vybrali na letnú dovolenku do španielskeho mesta Fuengirola aj so svojimi rodičmi a všetko vyzeralo perfektne až do momentu, kým nezašli na večeru do miestnej reštaurácie. Staršia sestra Georgina je vegánka, a tak sa rodina hneď po príchode do reštaurácie uistila, že majú v ponuke aj jedlá vhodné pre vegánov, na čo im zamestnanci súhlasne prikyvovali. Georgina si najskôr objednala vegánsku pizzu, ale kvôli prítomnosti vajec jej čašník odporučil venovať chvíľu šalátom, a preto dlho neváhala a ako hlavné jedlo si jeden z nich vybrala. Nečakala, že pokrm, ktorý jej onedlho čašník prinesie, bude mať od šalátu poriadne ďaleko. Jej mladšia sestra Gabbie nezaváhala a odfotila si sestrin šalát, aby ho zavesila na Twitter, kde získala desiatky tisíc reakcií od ľudí, ktorí sa nedokázali prestať smiať pri pohľade na pokrm na tanieri, ale najmä na výraz jej staršej sestry.

out for tea and the restaurant claimed they catered for vegans, this was my sisters amazing vegan meal pic.twitter.com/5jBiSAiSYG — gabbie (@gabbiejarvis) 5. srpna 2017