Veterinár sa rozplakal, keď uvidel, v akom stave mu priniesli zachráneného psíka. Zúbožené zviera si prešlo peklom

Zaobstaranie psa nie je výlučne zábavnou záležitosťou. O kúpeného či adoptovaného chlpáča sa treba zodpovedne starať, pretože ak sa na starostlivosť majiteľ po chvíli vykašle, stav psíka sa môže dostať až do takej hroznej situácie, v ktorej sa ocitol len dvojročný bulldog William. Malý William si ako bulldog vyžadoval špecifickú starostlivosť pozostávajúcu aj z pravidelných kúpeľov, aby zostala jeho citlivá pokožka v poriadku, avšak pôvodný majiteľ svojho psa dva roky zanedbával až tak otrasne, že William začal krvácať na viacerých miestach svojho tela v momente, kedy ho záchranári z útulku nakladali do auta. Neostrihané pazúriky mu do nôh svojou ostrosťou vytvárali diery a problémy sa objavili aj s očami po tom, čo dlhočízne mihalnice začali zasahovať až priamo do nich a spôsobovať podráždenie. Dvojročný William sa vďaka dobrým ľuďom dostal od svojho majiteľa preč a prechodný domov našiel v útulku, odkiaľ ho urýchlene doviezli na veterinárnu kliniku.

Jeho stav bol až taký otrasný, že pracovníci na klinike nedokázali pri pohľade na jeho zúbožené telíčko udržať slzy a rozplakali sa. Našťastie, precízna zdravotná starostlivosť spôsobila, že Williamova srsť pomaly začína opätovne narastať a veterinári pracujú aj na celkovom stave jeho pokožky, ktorú dávajú do pôvodného stavu. Williama ešte čaká operácia, ktorá mu pomôže s problémovými mihalnicami v očiach a v útulku predpokladajú, že už v priebehu ďalších šiestich mesiacov by si mohol nájsť nový domov. Noví majitelia sa budú musieť postarať o to, aby bulldog dostával starostlivosť, akú potrebuje, ale je priam zázrak, že ani po dvoch rokoch úbohej starostlivosti ešte William na ľudí nezanevrel.

Neglected bulldog is discovered in such a bad condition that he made vets CRY https://t.co/Q3JaUwIBOs via @yahoo — william e graham (@billyinjackson) 8. srpna 2017