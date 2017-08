Hranie strieľačiek údajne poškodzuje mozog. Vedci varujú pred zvýšeným rizikom vzniku demencie

Hrávate pravidelne herné tituly ako Call of Duty či Counter Strike? Do budúcna by ste si mali dávať pozor, pretože si môžete ohroziť vlastné zdravie. Vedci z univerzity v kanadskom Montreale vo svojej najnovšej štúdii vyslovili znepokojujúci záver, že hranie strieľačiek môže viesť ku zvýšenému riziku vzniku demencie. Toto duševné ochorenie vedie k postupnému zhoršeniu kognitívnych funkcií a najviac ohrozuje ľudí vo veku nad 65 rokov. Podľa výskumníkov majú hráči týchto hier menej sivej hmoty v kľúčových oblastiach mozgu.

Nejde pritom o prvé podobné závery. V minulosti už vedci stihli varovať lekárov pred odporúčaním, aby ich starší pacienti hrávali počítačové hry za účelom zlepšenia ich duševného zdravia, pretože by sa tým mohla zhoršiť ich pamäť. Iná štúdia zase uvádza, že hranie počítačových hier môže viesť ku vzniku Alzheimerovej choroby či schizofrénie. Pritom to nie je tak dávno, čo sa tvrdilo, že je touto formou možné zlepšiť vizuálne vnímanie a krátkodobú pamäť. Vyzerá to tak, že riziká v tomto prípade prevýšili prípadné benefity.

Montrealskí vedci dospeli k záveru, že hranie strieľačiek vedie k zvýšenej stimulácii určitých častí mozgu na úkor hipokampu, štruktúry, ktorá sa významnou mierou podieľa na procesoch učenia a pamäti. Porovnaním vzorky 100 dobrovoľníkov zistili, že tí hráči, ktorí preferovali hranie trojdimenzionálnych počítačových hier typu Super Mario mali zvýšené množstvo sivej hmoty v porovnaní s hráčmi strieľačiek, ktorým sivá hmota, naopak, ubudla. Na margo tejto štúdie je ale potrebné zdôrazniť, že vzorka respondentov je príliš malá na to, aby sa z nej dali odvodiť smerodajné závery. Bude dôležité, aby sme si počkali na rozsiahlejší výskum.